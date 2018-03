Delo išče zanimive startup projekte

Od 1. marca do 30. aprila zbiramo prijave, najboljše bomo podprli z do 50.000 evri.

Ba. Pa.

Ljubljana – Pri Delu smo zagnali nov startup natečaj, s katerim iščemo zanimive projekte, povezane z medijskimi vsebinami ali njihovo distribucijo. Tokratna kampanja traja od 1. marca do 30. aprila, prijave pa sprejemamo na elektronski naslov startup@delo.si.

Vaša prijava mora vsebovati jasno opredeljen poslovni načrt, oris ideje in natančen opis stanja projekta. Vse prispele prijave bomo pregledali in izbrali najbolj zanimive, te pa bomo povabili, da se nam predstavijo še v živo.

V najboljši projekt bomo investirali do 50.000 evrov v obliki medijske podpore (oglaševanje in promocija), priprave marketinške strategije in mentorstva.

Več si lahko preberete na spletni strani Delovega Startup Studia.