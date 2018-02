Delo v Luki Koper spet poteka nemoteno

Ba. Pa., STA

Koper – Od trenutka dogovora med upravo Luke Koper in sindikatom žerjavistov kontejnerski terminal, na katerem so se najbolj poznale posledice upočasnjenega dela žerjavistov, deluje nemoteno, so za STA pojasnili v Luki. Ob tem pričakujejo, da bodo do konca tedna vzpostavili normalne okvire na vseh segmentih pretovora kontejnerjev.

Po njihovih navedbah so razmere v koprskem pristanišču prejšnji teden namreč vplivale predvsem na delovne procese na kontejnerskem terminalu, medtem ko je delo na preostalih terminalih potekalo kot običajno.

Pri tem so se zaradi nekoliko upočasnjenega pretovarjanja kontejnerjev soočali s težavami predvsem na ladijski strani, kjer je nastal manjši zamik pri privezih in odvezih ladij, ki pa bodo odpravljeni v nekaj dneh.

Obenem se je znižana produktivnost negativno odrazila tudi na kopenski strani, predvsem na železniškem delu, kjer se je v neposrednem dogovoru s strankami prioritetno reševalo najbolj nujne pošiljke, so še dodali v Luki.

Uprava Luke je v noči na soboto z žerjavisti sklenila sporazum o umiritvi razmer v koprskem pristanišču, ki vključuje na eni strani umik civilne tožbe proti sindikalistu Mladenu Jovičiću ter z vključitvijo žerjavistov in sveta delavcev uskladitev tehnoloških postopkov in elaboratov o varnosti pri delu, povezane z delovnimi procesi pri višinskih manipulacijah, na drugi strani pa so žerjavisti napovedali, da bo delo na deloviščih nemudoma ponovno normalno steklo.

Žerjavisti so se za upočasnitev dela odločili, potem ko je luška uprava začela postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću. Čeprav je vodstvo družbe nato namesto tega sklenilo iti v sodno izpodbijanje zadnje Jovičićeve pogodbe o zaposlitvi, to ni pomirilo žerjavistov, ki so zaradi po njihovem enostranskih potez uprave proti sindikatu in ostalim zaposlenim preklicali socialni mir.

Upočasnjeno delo žerjavistov je v pristanišču sprožilo zamude, preglavice pa povzročilo tudi Slovenskih železnicam.