Danny Wu bo skrbel za proizvodnjo slovenskih letal na Kitajskem

Jurong – Kitajci sledijo navadam iz drugih predelov sveta: igrajo golf, jezdijo konje, smučajo in po odprtju kitajskega zračnega prostora vse bolj tudi pilotirajo lastna letala. In tudi če le en odstotek kitajskega prebivalstva začne pilotirati, je to 14 milijonov ljudi. Danes pa je na Kitajskem le 2000 malih letal, potencial kitajskega trga opisuje Danny Wu, partner Iva Boscarola v podjetju Pipistrel Asia Pacific.



V tej kitajski družbi ima Danny Wu 49-odstotni, ustanovitelj ajdovskega letalskega proizvajalca Ivo Boscarol pa 51-odstotni delež. Na Kitajskem danes leti okoli 60 Pipistrelovih letal. Nekatera od njih imajo Kitajci na letališču v Tibetu na 5000 metrih nadmorske višine in jih testirajo za nadzor meje na višini 11.000 metrov. Pipistrel Asia Pacific bo v Jurongu, ki je 50 kilometrov oddaljen od velemesta Nanjinga in 250 kilometrov od Šanghaja, postavil tovarno letal. V njej bo delo dobilo najprej do 70, v drugi fazi 200, v polni proizvodnji do 800 letal na leto pa blizu 500 ljudi.



Z Dannyjem Wujem smo se pogovarjali o kupcih Pipistrelovih letal, kitajskih navadah, trendih na kitajskem letalskem trgu, zeleni mobilnosti in onesnaženju v tej državi ...