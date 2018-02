Direktor zagotavlja: Izdelki MDK so varni

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Izdelki Mesnin dežele Kranjske (MDK) so varni, obrat v ljubljanskem Zalogu, ki je začasno zaprt, se ureja in bo urejen, kot mora biti, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani zagotovil direktor MDK Edvard Fonda. V obratu tako potekajo urejevalna oziroma vzdrževalna dela, kot so npr. urejanje tlakov, za kar bodo odšteli nekaj 10.000 evrov.

Kot je spomnil Fonda, proizvodnja MDK zaradi odločbe inšpekcije stoji, a ne zaradi kakovosti izdelkov. Obrat so zaprli, ker odločb, ki jih je inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala v zadnjih mesecih, niso uresničili. Gre za ureditvene odločbe, ki se nanašajo na ureditev poslopja in dokumentov, ne pa na kakovost izdelkov.

Razlog, da se odločbe niso realizirale, je po njegovih pojasnilih »praznina« v notranji komunikaciji in posledično tudi v komunikaciji z inšpekcijo. Izvršni direktor obrata je bil namreč dolgo odsoten, zdaj sicer iščejo novega.

Ne glede na vsebino odločb pa so morali obrat zapreti, saj se je število nedokončanih odločb nabralo, niso pa ogroženi izdelki. Fonda je dogajanje z inšpekcijo ocenil kot nesporazum, ki je nastal nehote. »Res smo zamudili z upoštevanjem odločb, a želimo vse popraviti,« je dejal in dodal, da ne gre za velike napake.

Tako zdaj v obratu, ki na zunaj res ne kaže lepe podobe, a kot pravi direktor, zunanja podoba ne daje pravega vtisa, saj so vsi procesi v proizvodnji visoko standardizirani, npr. popravljajo tlake, izolacijo, urejajo kotel za vampe in napajalnike v hlevu, izvajajo zaščito odbojnikov. Za ureditev dokumentov so medtem najeli zunanjega svetovalca.

Čeprav ne gre za velike investicije, pa bo škoda tako zaradi izpada na trgu kot dvoma ljudi o kakovosti izdelkov MDK velika, je povedal Fonda in dodal: »Žal nam je, da so potrošniki vznemirjeni.« Pri tem je zagotovil, da so izdelki MDK dobri, prepoznavni in varni.

Inšpekcija je obrat zaprla za en mesec. Fonda verjame, da jim bo do 22. februarja uspelo sanirati, kar jim je bilo naloženo, in da bo proizvodnja takrat stekla.