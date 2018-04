Do starejših prijazna podjetja

Starejši so vir znanja in izkušenj, projekt celovite podpore za aktivno staranje delovne sile bodo izvajali do leta 2022.

Ljubljana – V okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), ki poteka pod okriljem Javnega štipendijskega sklada (JŠRIP), so konec prejšnjega tedna nagradili podjetja, prijazna do starejših.



Od 15 prijavljenih podjetij jih je 11 prejelo priznanje Starejšim prijazno podjetje, posebej pa so se izkazala tri od njih: manjše podjetje Kens elektronika, od srednje velikih Javno podjetje Komunala Brežice in od velikih Petrol.

Ta podjetja še posebej izrazito skrbijo za osebno rast in razvoj zaposlenih, starih nad 45 let. Kot pravijo na skladu, želijo s priznanji poudariti veljavo in prepoznavnost tistih delodajalcev, ki so še zlasti pozorni do starejših zaposlenih, ki prepoznajo njihov potencial in tudi cenijo njihove izkušnje.

Starejši zaposleni, ugotavljajo tudi na skladu, so vir znanja, izkušenj, so delavni in imajo tudi široko mrežo poznanstev.

Z novostjo želijo spodbujati tudi širše okolje in podjetja, saj so dejstva, da se tudi slovenska populacija in s tem zaposleni starajo, že nekaj časa jasna; naj ponovimo, čez pet let bo v Sloveniji vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Zaradi teh trendov bodo tudi vedno bolj iskani starejši delovno aktivni.