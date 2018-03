Eurowings verjetno ne bo letel na ljubljansko letališče

Ba. Pa., STA

Ljubljana, Düsseldorf – Prihodu nemškega nizkocenovnega prevoznika Eurowings na ljubljansko letališče, o katerem se je govorilo pred kratkim, ne kaže dobro. V družbi so se odločili, da izbor nove destinacije prepustijo javnosti oziroma uporabnikom prek spletnega glasovanja. V konkurenci šestih mest, med katerimi je tudi Ljubljana, najbolje kaže irskemu Corku.

Na letališču Jožeta Pučnika, kjer beležijo visoko rast prometa, si prizadevajo pridobiti nove prevoznike in povezave, ki bi prispevali tudi k boljši povezanosti Slovenije z Evropo in preostalim svetom.

Pred časom se je zdelo, da se letos obeta tudi prihod Eurowings. To so lani jeseni potrdili za letalski portal Sierra.net in blog Uporabnastran na letališču v Düsseldorfu, medtem ko v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, tega takrat niso hoteli potrditi, prav tako ni bilo potrditve iz družbe same.

V Eurowings so se medtem odločili, da izbor nove destinacije v zimskem voznem redu 2018/2019 prepustijo javnosti prek spletnega glasovanja.

Spletnim uporabnikom so na voljo ponudili irski Cork, slovaške Košice, nemški Friedrichshafen, norveški Stavanger, danski Aarhus in Ljubljano.

Trenutno daleč najbolje kaže Corku in Košicam, sledi Friedrichshafen, nato pa so precej blizu skupaj, a s precejšnjim zaostankom, Ljubljana, Stavanger in Aarhus.

Prvi krog glasovanja se bo zaključil v ponedeljek, tri najvišje uvrščena mesta pa bodo šla v drugi krog glasovanja, ki bo v torek.

V zadnjih mesecih se je sicer omenjalo še več potencialnih novih prevoznikov, ki bi lahko letos obogatili ponudbo na Letališču Jožeta Pučnika. Med zainteresiranimi naj bi bili tudi Fly Dubai in Qatar Airways, a za zdaj rezultatov tega interesa še ni.

Je pa nabor destinacij z letošnjim poletnim voznim redom razširila Adria Airways. Ta bo po novem letela na 24 destinacij, nove destinacije pa so Hamburg, Düsseldorf, Bukarešta, Sofija, Ženeva, Dubrovnik in otokom Brač, že pred časom pa so začeli leteti v ukrajinsko prestolnico Kijev.