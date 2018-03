Evropa in šest drugih držav izvzetih iz ameriških carin na jeklo

To je odobril ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko pristojni iščejo trajnejšo rešitev za carinjenje.

Bruselj – Ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer je sporočil, da bodo Evropa ter Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Mehika in Južna Koreja vsaj začasno izvzete iz carin na uvoz jekla in aluminija. To je odobril ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko pristojni iščejo trajnejšo rešitev za carinjenje.

Ameriška administracija namerava uvesti 25-odstotne carine na uvoz jekla in 10-odstotne carine na uvoz aluminija v ZDA, Evropska unija pa si je v zadnjih dneh močno prizadevala, da bi bila iz njih v celoti izvzeta.

Premirje že pred začetkom trgovinske vojne

Prva informacija, da bo Unija vendarle še izvzeta iz Trumpovih carin je prišla v Bruselj ob začetku vrha, na katerem je nevarnost izbruha trgovinske vojne glavna tema. EU je že tako imela »na zalogi« kopico ukrepov, ki bi bili uveljavljeni, če bi kazenske carine jutri res začele veljati.

Več optimizma je bilo zaznati že po dvodnevnih pogovorih evropske komisarke za trgovino Cecilie Malmström v Washingtonu. Tudi voditelji so o prihodu na vrh izražali zmerni optimizem in pričakovanje, da carin ne bo.

Nemška kanclerka Angela Merkel je ocenila, da se je Evropa enotno postavila »proti protekcionizmu in za svobodno trgovino«. Francoski predsednik Emmanuel Macron je izrazil upanje, »da se bodo obdržala pravila mednarodne trgovine, ki koristijo vsem nam«.

Evropska strategija v pogajanjih z Washingtonom je temeljila na prepričanju, da bi si morali o zadevah pogovarjati, na strinjanju, da so prevelike proizvodne zmogljivosti za jeklo dejanska težava, in sporočilu, da EU glede jekla ne more biti sovražnik ZDA. Na obeh straneh Atlantika za glavno težavo velja Kitajska.

Cerar: trgovinska vojna bi škodila interesom Slovenije

Če se Trumpovemu načrtu ne bi uspela izogniti, bi ameriške carine na jeklo precej prizadele tudi slovensko jeklarsko industrijo, je danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju dejal premier Miro Cerar.

»Dejstvo je, da si EU in Slovenija ne želita protekcionističnih omejitev, še manj trgovinske vojne, zato se zavzemam za nadaljevanje dialoga z ZDA, da preprečimo takšne enostranske poteze in da se v duhu sodelovanja izognemo trgovinski vojni, ki bi zagotovo škodila tudi interesom Slovenije, še posebej v jeklarski industriji,« je poudaril Cerar.

Na vprašanje, kako močno bi ti ukrepi prizadeli slovensko jeklarsko in aluminijsko industrijo, je Cerar odgovoril, da gre na področju jeklarske industrije in izvoza aluminija za več kot 60 milijonov evrov izvoza letno. »Ti ukrepi bi precej prizadeli našo industrijo,« je ocenil.

Članice solidarne z Združenim kraljestvom

Druga žgoča tema vrha so bili odnosi z Rusijo po napadu s kemičnim strupom v Salisburyju. Potem ko je vodja britanske diplomacije Boris Johnson primerjal nogometno prvenstvo v Rusiji s »Hitlerjevimi olimpijskimi igrami« leta 1936 v Münchnu, je premierka Theresa May na vrhu zahtevala jasen odziv EU na »brezobziren napad Rusije proti Veliki Britaniji«.

Napad v Salisburyju je razglasila za »del vzorca ruske agresije proti Evropi in njenim bližnjim sosedam, od Zahodnega Balkana do Bližnjega vzhoda«. Članice so izrazile brezpogojno solidarnost z Združenim kraljestvom. V osnutku sklepov vrha je zapisano, »da oceno britanske vlade o veliki verjetnosti, da je odgovorna Ruska federacije, obravnavajo s skrajno resnostjo«.

Slovenija je med nekaj članicami, ki so glede okrivljanja Moskve bolj zadržane. Premier Miro Cerar je glede vloge Rusije ocenil, »da je morda še nekoliko pod vprašajem«. Kljub zaupanju v izsledke britanskih organov, »bi bilo dobro počakati na preiskave neodvisnih mednarodnih organizacij, da bomo dokončno prepoznali krivca in da se skupaj odločimo, kakšen bo ukrep«.

Britanski mediji sicer poročajo, da naj bi Mayeva zahtevala od drugih članic, da izženejo ruske agente, ki se pretvarjajo, da so diplomati. Sicer je predvsem na vzhodu kar nekaj nezadovoljstva, ker je predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker na široko čestital Vladimirju Putinu za izvolitev. »Ni prostora za baročno diplomacijo,« je ocenila predsednica Litve Dalia Grybauskaitė.

Unija se bo na vrhu zavzela za krepitev odpornosti na kemična, biološka, radiološka ali jedrska tveganja. Glede tega naj bi se okrepilo sodelovanje z Nato, še nadalje naj bi krepile zmogljivosti za bitko s hibridnimi grožnjami, tudi na kibernetičnem področju, pri strateškem komuniciranju in protiobveščevalnem delovanju.