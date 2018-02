Evropska komisija nad avtomobilske kartele

Ba. Pa., STA

Bruselj – Sedem podjetij, ki so sodelovala v štirih kartelih avtomobilske industrije, bo moralo skupno plačati 546 milijonov evrov kazni, je danes odločila Evropska komisija. Med kaznovanimi so tako evropska podjetja kot družbe iz drugih delov sveta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podjetje iz Čila, tri japonske družbe in norveško-švedski prevoznik (CSAV, K Line, MOL, NYK and WWL-EUKOR) bodo morali skupno plačati 395 milijonov evrov kazni, ker so med letoma 2006 in 2012 sodelovali pri pomorskem transportu avtomobilov, tovornjakov, traktorjev in drugih velikih vozil po svetu. Prek njih je potovala skoraj polovica vozil v trgovini med EU in drugimi deli sveta v letu 2016, je sporočila komisija.

Drugi kartel se je osredotočal na vžigalne svečke, v njem so sodelovali nemški Bosch in japonska Denso in NKG. Dogovorili so se, da bodo spoštovali tradicionalne trge vsakega od podjetij ter usklajevali nekatere prodajne taktike. Denso je kartel prijavil, drugi dve podjetji pa bosta morali plačati 76 milijonov evrov.

Komisija je odkrila tudi dva kartela na trgu zavornih sistemov, ki sta bila aktivna med 2007 in 2011. V enem sta sodelovala Bosch in Continental, v drugem pa še danes prav tako nemško podjetje TRW. Kazni v tem primeru skupaj znašajo 75 milijonov evrov.