Evropska marketinška nagrada za Laško

Za reklamno stavo legend Tavaresa in Cimirotića bronasti Best of Europe

London - Blagovna znamka Laško je na predvečer slovenskega kulturnega praznika v londonskem Muzeju znanosti prejela priznanje za domiselno in učinkovito »aktivacijo sponzorstva« oziroma nadgradnjo pravic iz svojega pokroviteljstva Nogometnega kluba Maribor.

Pivovarna Laško Union je za blagovno znamko Laško dobila bronasto priznanje v kategoriji Best ov Europe za reklamno kampanjo Stava, ki sta jo zanjo posnela nogometni legendi Marcos Tavares in Sebastjan Cimirotić. Stava je bila nagrajena že na slovenskem natečaju Sport 2017 z utemeljitvijo, da je odlična ideja tudi odlično izvedena. Šlo je za, je povedal Jernej Smisl iz Pivovarne Laško Union, za vključitev nogometnih zvezdnikov iz dveh rivalskih klubov, s tem pa so s svojo »stavo« pokrili območje celotne Slovenije.

Prav zaradi slovenske nagrade se je lanski športni marketinški projekt uvrstil na tekmovanje Evropskega sponzorskega združenja za Evropsko nominacijo ESA Excellence Awards in sicer v kategorijo Best of Europe. Tako seje slovenska akcija Stava dveh legend za Laško znašla v konkurenci in ob boku tovrstnih projektov uglednih blagovnih znamk na posameznih trgih kot so Samsung (Velika Britanija), Nestle (Finska), Vodafone (Irska), Telenor (Norveška), Silva (Švedska), Piraeus Bank (Srbija), DKB (Nemčija) in Motivate (Hrvaška) ter v tako ugledni konkurenci osvojila bronasto priznanje. Best of Europe je ena najprestižnejših nagrad, ki jo podeljuje neodvisna skupina evropskih strokovnjakov, za nagrade pa se lahko potegujejo le akcije, ki so že zmagovale v svojih državah.