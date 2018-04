Facebook: ko gigant postane ranljiv

Vroča delnica: podjetje je povsem nezadolženo in dobrih 25.000 zaposlenih za razvoj porabi okrog šest milijard evrov.

Facebook je prvo in največje globalno socialno omrežje in prepričan sem, da vas ima tam večina odprt račun, saj ima podjetje več kot dve milijardi uporabnikov.

Facebook tudi zaradi velikosti vsake toliko časa zaide v težave, vede ali ne vede. In ravno to se dogaja zdaj, ko je v medije prišla novica, da so bili na nedovoljen način zlorabljeni osebni podatki 87 milijonov uporabnikov (večina v ZDA) za namen manipuliranja pred zadnjimi ameriškimi volitvami.

Podatke je zlorabilo podjetje, ki je imelo dovoljenje Facebooka za obdelavo podatkov, vendar ne na način kot se je na koncu izkazalo. Ampak več o tem malo kasneje.