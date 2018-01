Falatov ni več predsednik uprave Addiko Bank

Banko odslej vodita člana uprave Tadej Krašovec in Miha Mihič.

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Matej Falatov se je poslovil z mesta predsednika uprave Addiko Bank. Banko odslej vodita člana uprave Tadej Krašovec in Miha Mihič.

Falatovu je mandat na tem mestu prenehal v petek, je razvidno iz objave na Ajpesu, kar so potrdili tudi v banki. Vendar pa razlogov za njegov odhod niso želeli komentirati.

Addiko banka, nekdaj Hypo Alpe Adria Bank, je iz rdečih številk izšla leta 2016, ko je ustvarila nekaj manj kot 13 milijonov evrov dobička pred davki. Tudi leto 2017 je sklenila z dobičkom iz poslovanja. Več v banki niso želeli razkriti, povedali so le, da je bilo lansko poslovanje »nad pričakovanji«.

Za letos so napovedali, da bodo nadaljevali zastavljeno strategijo oz. poslovni model. »V letošnjem letu bomo nadaljevali strategijo, ki strankam zagotavlja jasno, enostavno in neposredno bančništvo,« so navedli.

Falatov je odhod z vrha banke napovedal lansko jesen z navedbami, da želi sprejeti nove izzive zunaj bančništva. A po pisanju nekaterih medijev naj bi se neuradno s funkcije moral posloviti, ker centrala na Dunaju ni bila zadovoljna z njegovim delom.