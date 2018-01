Gašpar Mišič pričakuje najmanj 600.000 evrov odškodnine

Koper – Nekdanji predsednik uprave Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič, ki so ga nadzorniki pred tednom dni spet (zdaj očitno v skladu z zakonom) odpoklicali s te funkcije, od Luke Koper pričakuje, da mu bo izplačala za vsaj 600.000 evrov neizplačanih plač in nagrad.



»Vedno sem se pripravljen pogoditi in sprejeti funkcijo v podjetju, na račun česar Luka ne bi trpela škode s takšnim izplačilom,« je danes Delu pojasnil Gašpar Mišič. Ta je funkcijo predsednika uprave v Luki prevzel septembra 2013, nadzorni svet, ki ga je vodila Alenka Žnidaršič Kranjc, pa ga je odpoklical aprila 2014. Gospodarsko sodišče je lani sredi leta pravnomočno presodilo, da je bil sklep o njegovem odpoklicu ničen, zaradi česar je Luka sprožila revizijo na vrhovnem sodišču. Navzlic reviziji so luški nadzorniki Gašparja Mišiča še enkrat odpoklicali. Toda s takšno potezo so (v nasprotju z luško pritožbo na vrhovnem sodišču) priznali ničnost odpoklica, kot je pravnomočno odločilo višje gospodarsko sodišče.



O ničnosti sklepa je profesor Miha Juhart z Inštituta za primerjalno pravo pri pravni fakulteti v Ljubljani v svojem pravnem mnenju pojasnil, da člana uprave, ki je bil odpoklican na podlagi ničnega sklepa, ni treba ponovno imenovati, saj njegovo pravno razmerje z družbo ni prenehalo. »Tako lahko pridemo v položaj, da ima delniška družba imenovanih preveč članov uprave. Takšen položaj je treba odpraviti. Kar je mogoče storiti tako, da nadzorni svet spet sprejme sklep o odpoklicu člana uprave. V takšnem primeru je razlog za odpoklic presežno število članov uprave, kar lahko štejemo kot ekonomsko poslovni razlog iz zakona o gospodarskih družbah.« Juhart je tudi pojasnil, da za Gašparja Mišiča ob morebitnem ponovnem imenovanju za člana uprave ne bi prenehali pogoji, ki jih je izpolnjeval, ko je prevzel funkcijo. To pomeni, da spremenjeni pogoji glede izobrazbe ne bi ovirali njegove zaposlitve v nadaljevanju tistega mandata.



Predsednik NS Luke Uroš Ilić je bil že na tiskovni konferenci prepričan, da ponovni odpoklic Gašparja Mišiča ne more imeti finančnih posledic, ker da ta uveljavlja odškodnino iz naslova prejšnjega odpoklica, in sicer za celotno obdobje.



Gašpar Mišič nam je povedal, da se o svojih pravicah glede drugega odpoklica še ni posvetoval z odvetniki. Povedal pa je, da mu je delovno sodišče na prvi stopnji prisodilo okoli 150.000 evrov (bruto) za deset plač do konca mandata in plačo za mesec in pol, ko je bil brezposeln. Toda sam je skupaj z odvetniki prepričan, da bi mu morala pripasti razlika med plačo, ki jo prejema kot direktor Marjetice Koper (okoli 4500 evrov bruto), in plačo, ki bi jo prejemal kot predsednik uprave Luke (najmanj deset tisoč evrov bruto več na mesec). Leta 2016 je predsednik uprave skupaj z nagradami prejel 195.800 evrov bruto.

Skupaj je v treh letih in pol nastalo za vsaj 450.000 evrov razlike, če bi k temu dodali še zamudne obresti, bi morala Luka za nekrivdno razrešitev Gašparju Mišiču v tem času poplačati vsaj 600.000 evrov odškodnine. Zato ta meni, da bi bil smiseln dogovor z Luko: »Še moj odvetnik se je čudil, ker sem se bil pripravljen odreči temu zahtevku. Toda jaz sem vajen svoj denar zaslužiti,« je dejal in menil, da bi bilo modro od novih nadzornikov, če bi mu na ponudbo vsaj odgovorili. Menil je, da bi bil lahko v nadaljevanju mandata vsaj svetovalec upravi za vsa razvojna vprašanja, ki jim prejšnja uprava po njegovih besedah ni bila kos. Zaradi vseh komunikacijskih kratkih stikov je prišlo celo do tega, da vlaganja Luke v 2TDK niso šteta kot kapitalska vlaganja, čeprav bo za drugi tir v 45 letih namenila najmanj 450 milijonov evrov zanj.



Nekdanji predsednik uprave Gregor Veselko je bil nekrivdno razrešen leta 2012. Dobil je šest plač odpravnine in nekaj nagrade (82.000 bruto), zdaj pa na prvi stopnji delavskega sodišča uveljavlja še zahtevek 74.000 evrov (plus obresti) razlike med plačo predsednika uprave in kasnejšimi plačami za poldrugo leto prezgodnjega odpoklica s funkcije. Prvo odločitev Veselko pričakuje v kratkem.