GoOpti ne išče novega lastnika, denar za rast pa

Ljubljana – Podjetje GoOpti raste za 30 odstotkov vsako leto, za tako hitro širitev pa ni dovolj prihodek dejavnosti upravljanja prevoza potnikov na manj povezana letališča in druga postajališča. Letos poleti bodo širili dejavnost v Italiji in Španiji, pa še kje.



»Nismo naprodaj, ne vem čemu služijo take pompozne vesti. Res pa je, da je naprodaj vsako podjetje, če je ponudba dovolj visoka. Za zdaj je še ni bilo, poslujemo povsem normalno,« pravi Marko Guček, direktor in eden od treh ustanoviteljev GoOptija (ustanovitelja in lastnika sta še Tomaž Lorenzetti in Sašo Sušnik). Guček dodaja, da so lani poleti v poslovanju prišli na pozitivno ničlo, zato denarja zdaj ne potrebujejo. Drugače bo pred poletjem, ko nameravajo zagnati nov krog naložb.



Denar bodo predvidoma dobili od skladov tveganega kapitala, kot že prej. Konec 2016 so z 2,9 milijona evrov v družbo vstopili EBRD in skupina skladov tveganega kapitala, ki so s tem dobili 20-odstotni delež družbe. Še 1,5 milijona evrov je GoOpti dobil na evropskem razpisu v okviru programa Obzorje 2020. Guček pravi, da bi letos od skladov tveganega kapitala radi dobili še štiri milijone evrov, ki bi se pretvorili v lastniški delež. Običajno gre pri takem poslu za 15- do 25-odstotni delež. Guček dodaja, da bi lahko poslovali tudi brez tega denarja, a se ne bi mogli tako hitro širiti.

Marko Guček napoveduje novo širitev mreže GoOpti. Foto Blaž Samec/Delo

Goopti sicer v zadnjih letih močno povečuje poslovanje, zgolj leta 2016 so se prihodki od prodaje povzpeli za 56 odstotkov. Vendar pa je družba v letih 2015 in 2016 poslovala skoraj brez dobička. Delno je sicer skromni dobiček posledica davčne optimizacije, toda tudi denarni tok iz poslovanja se je zmanjšal. Ob tem pa je treba opozoriti, da družba Goopti nima voznega parka, ampak upravlja zgolj s platformo in blagovno znamko.



Vse je naprodaj



Številka, pri kateri bi lastniki GoOptija pristali na odkup, po Gučkovih besedah še ni določena. S Petrolom, ki se omenja kot resen kandidat za prevzem, GoOpti sodeluje v več projektih, Guček pravi, da pri tem vidijo, da so zelo kompatibilni. A resne ponudbe za odkup še ni bilo. »Z družbo GoOpti se pogovarjamo o prodaji njihovih storitev na naših prodajnih mestih ter z njimi sodelujemo v projektu Urban-E,« pa pravijo v Petrolu. Zaradi pravil Borze niti ne smejo komentirati morebitne namere za prevzem GoOptija, zato dodajajo le, da »Petrol vedno išče dobre poslovne priložnosti«. Neuradno pa v povezovanju družb ni še nič resnega.



Pri sodelovanju v projektu Urban-E je predvideno, da bo Petrol med Zagrebom in Ljubljano postavil električne polnilnice, GoOpti pa bo na tej liniji zagotovil električne kombije za prevoz potnikov. Že nekaj let si v družbi želijo, da bi bilo na trgu več električnih kombijev z daljšim dosego.



Širitev po svetu



GoOpti namerava poleti širiti mrežo v Italiji in Španiji, kam gredo naprej, pa je še odprto. Zanimanje za platformo prihaja iz Poljske, Nemčije, Švice, Luksemburga, tudi Francije in Avstrije. Več prošenj dobijo tudi iz drugih celin, denimo iz Argentine, Avstralije, Indije in Kanade. O tem, kam bodo širili svojo franšizo - GoOpti ponuja digitalno platformo, ki optimizira vožnje potnikov na letališča in druge cilje, vozila pa so v lasti zasebnih družb - še ni dokončne odločitve. »Zdaj žanjemo prve rezultate novega modela. Franšizna mesta lepo rastejo,« pravi Guček, ki je povedal tudi, da so poenostavili pravila za podelitev franšize.



Franšizni sistem omogoča hitrejšo rast, saj vključuje izbiro mladih podjetnikov, ki so zelo zagnani in pripravljeni vlagati in se truditi za poslovni uspeh in rast. »Prvotni model, ki smo ga začeli v Sloveniji in Italiji in je blizu Uberjevemu, ukinjamo v celoti. Rasti bomo morali z nižjimi stroški in večjo povezanostjo z lokalnim okoljem,« je že pred časom napovedal Guček.