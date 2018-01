Trg »adrenalinske« snemalne tehnike ni več tako obetven, kot je bil

Ameriško tehnološko podjetje zaradi slabšega povpraševanje po svojih videokamerah in brezpilotnih letalnikih ter slabših poslovnih rezultatov razmišlja o prodaji podjetja, vendar vodstvo pravi, da si za zdaj še ne bo dejavno prizadevalo za prodajo.

Podjetje GoPro je bilo ustanovljeno leta 2002 v ameriški zvezni državi Kalifornija in se je specializiralo za fotoaparate in videokamere, s katerimi je mogoče posneti kakovostne posnetke med različnimi dejavnostmi, med katerimi se ljudje hitro premikajo, denimo med adrenalinskimi športi in drugimi tveganimi dejavnostmi. GoPro zdaj izdeluje videokamere in brezpilotne letalnike ter razvija svoje mobilne aplikacije in programsko opremo za urejanje videoposnetkov, GoProjeve izdelke pa uporabljajo predvsem športni navdušenci in popotniki, ki se snemajo med različnimi dejavnostmi, s katerimi se ukvarjajo. Leta 2016 je imelo podjetje 1,1 milijarde dolarjev prihodkov, zaposlovalo je okoli 1200 ljudi.