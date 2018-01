Gorenje odpovedalo kolektivno pogodbo

Velenje – Vodstvo Sindikata kovinske in elektro industrije (SKEI) Gorenje in SKEI Gospodinjski aparati so popoldne v Velenju predstavilo svoj odziv na odpoved Podjetniške kolektivne pogodbe (PKP) v Gorenju, v Gorenju pa pojasnjujejo, da gre le za celovito prenovo zastarele pogodbe, ki velja že od leta 1991.

Sekretar velenjskega odbora SKEI Aleš Vodovnik je za STA povedal, da bodo prihodnji teden sklicali zbore delavcev in zbirali tudi podpise za stavko. Kot je povedala predsednica SKEI Lidija Jerkič, je do odpovedi pogodbe prišlo zaradi konflikta glede dopusta.

Uprava Gorenja je namreč sindikatu predlagala, da se dopust skrajša za štiri do pet dni, kar je sindikat zavrnil in predlagal, da bi dopust skrajšali za dva dni, vendar uprava tega predloga ni sprejela.

Jerkičeva je na današnji novinarski konferenci v Velenju povedala, da odpoved pogodbe pomeni, da uprava Gorenja ne zna voditi socialnega dialoga. Po njenih besedah gre za eno najstarejših kolektivnih pogodb v Sloveniji, ki je bila sklenjena leta 1991.

»Če pride do odpovedi pogodbe, je to konec. Potem se je treba samo še pogajati o preklicu odpovedi,« je še dejala Jerkičeva.

Predsednik konference SKEI Gorenja Žan Zeba je dejal, da so upali, da do odpovedi pogodbe ne bo prišlo. Zanj je odpoved nelogična.

»Ne vem, zakaj je pogodba odpovedana, saj nismo kršili nobenega njenega člena. Zato smo pripravljeni uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za zaščito pravic zaposlenih,« pravi Zeba in dodaja, da se že dve leti pogajajo okrog sprememb podjetniške kolektivne pogodbe.

Podjetniški sindikat bo z dopisom pozval upravo Gorenja, da najkasneje do sredine februarja razveljavi sklep o odpovedi pogodbe, na posvetu sindikalnih zaupnikov, ki bo 21. februarja, pa bo na podlagi odgovora uprave družbe sprejet ustrezen dogovor o nadaljnjih aktivnosti sindikata.

Uprava Gorenja je odpoved pogodbe sindikatu napovedala 26. januarja, odpovedni rok je šest mesecev oziroma 1. avgusta 2018, sedanja pogodba pa lahko potem velja še največ leto dni oziroma do 1. avgusta 2019. Če bi v Gorenju podpisali novo pogodbo, bi ta torej lahko začela veljati najprej 1. avgusta 2018.

Najverjetneje pa odpoved PKP v Gorenju ne bo pretirano problematična. Doslej so uprava in SKEI obstoječo PKP poskušali uskladiti s panožno kolektivno pogodbo SKEI Slovenije, ki je v nekaterih delih ugodnejša za delavce, ter z zakonodajo, ki se je v četrt stoletja precej spremenila. Zdaj gre očitno za prizadevanja sindikatov v Gorenju, da bo pospešili pogajanja o novi PKP za Gorenje.

A v Gorenju ne računajo, da bodo pogajanja kmalu končana, saj pravijo: »V Gorenju si bomo v prihodnjem letu in pol prizadevali celovito prenoviti podjetniško kolektivno pogodbo, saj sedanja pogodba, ki nespremenjena velja že od leta 1991, ne ustreza več aktualnim razmeram.« Obetajo si torej dolgotrajna pogajanja, a zagotavljajo: »Tudi po 1. avgustu 2018 zaposleni in delodajalec ohranjajo do sprejetja nove kolektivne pogodbe oziroma največ leto dni vse pravice in obveznosti, ki so veljale po dosedanji podjetniški kolektivni pogodbi.«