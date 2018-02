Gorenje v odprodajo družb Surovina in Gorenje Tiki

Ba. Pa., STA

Velenje – Gorenje bo v okviru dezinvestiranja poskušalo družbo Surovina, ki se ukvarja s pridobivanjem sekundarnih surovin iz ostankov odpadkov, in njeni odvisni družbi prodati do začetka julija, so danes za STA povedali v družbi. Postopek prodaje se je začel oktobra lani. Letos bo Gorenje poskušalo odprodati tudi družbo Gorenje Tiki z dejavnostjo grelnikov.

Odprodajo Gorenja Tiki načrtujejo do oktobra letos. Dejali so, da so letos začeli tudi program pospešene prodaje in monetizacije nepremičnin.

»Po uspešni prodaji družb Publicus in Ekogor v letu 2016 ter družbe Erico v letu 2017 smo konec lanskega leta dezinvestirali tudi posel prodaje premoga. Osredotočanje na temeljno dejavnost je ena od ključnih strateških usmeritev skupine Gorenje, ki smo jo zapisali tudi v strateškem načrtu skupine za obdobje 2016–2020,« navajajo v Gorenju in dodajajo, da je osnovni cilj dezinvestiranja zmanjšanje čiste zadolženosti skupine Gorenje.

Načrtujejo, da bodo iz naslova dezinvesticij letos zagotovili okrog 65 milijonov evrov finančnih virov, zaradi formalnih postopkov pri procesih dezinvestiranja pa del sredstev iz naslova teh aktivnosti načrtujejo tudi v letu 2019.

Odprodaja omenjenih dejavnosti tudi vpliva na načrt skupine Gorenje za leto 2018, kar pomeni izločitev 71 milijonov evrov prihodkov, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo naj bi bil nižji za 5,1 milijona, dobiček iz poslovanja pa za 3,5 milijona evrov.

Enkratni pozitivni učinek na čisti dobiček iz naslova prodaje omenjenih dejavnosti v načrtu za leto 2018 medtem znaša 7,5 milijona evrov. Načrtovani dobiček iz naslova prodaje nepremičnin znaša 1,5 milijona evrov, je razvidno iz omenjenega strateškega načrta.

Od začetka leta je skupina Gorenje organizirana v dve poslovni področji, in sicer so temeljna dejavnost gospodinjski aparati, ostale dejavnosti pa so ogrevalni sistemi, kuhinjsko pohištvo in kopalnice ter keramika, ekologija, trgovina in industrijske storitve.