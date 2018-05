Gorenje v pričakovanju zavezujočih ponudb strategov

Ljubljana – Pred Gorenjem je živahen teden. Jutri se bo iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb vlagateljev, ki bi hoteli postati strateški partner velenjske družbe, v sredo in četrtek pa se bodo nadzorniki ukvarjali tudi z domnevno spornim sponzoriranjem ruskega nogometnega kluba Torpedo in kandidaturami za nadzorni svet družbe.



Potem ko je Gorenje marca k skrbnemu pregledu skupine povabilo tri morebitne strateške partnerje, ki so oddali nezavezujoče ponudbe, zdaj do jutri čakajo še na njihove zavezujoče ponudbe. Skrbni pregled so po neuradnih informacijah opravili trije kitajski vlagatelji – Haier, Hefei Meiling in Hisense Electric. Kot je mogoče izvedeti, so ti že najeli tudi finančne svetovalce; za prva dva sta to družbi Alta in KPMG.



Vsi trije interesenti delujejo v industriji bele tehnike in vsi bi, kot so že potrdili v Gorenju, hoteli pridobiti več kot polovični delež velenjske družbe. Haier spada med največje proizvajalce bele tehnike v svetu in je leta 2016 kupil oddelek aparatov General Electrica. Hefei, ki izdeluje predvsem hladilnike in zamrzovalne skrinje, je eden večjih kitajskih proizvajalcev bele tehnike in je lani sklenil strateško partnerstvo s skupino Candy. Hisense Electric pa je prav tako kitajska korporacija, ki se ukvarja s proizvodnjo elektronskih naprav, med drugim televizorjev.



Priporočilo lastnikom



Neuradno je mogoče izvedeti, da naj bi Gorenje nato skupaj s svojim finančnim svetovalcem Rothschild & Co izbral najboljšega ponudnika in ga »priporočil« lastnikom, ti pa se bodo potem odločili, ali bodo svoje deleže prodali. Za pridobitev več kot tretjinskega deleža bo vlagatelj moral objaviti prevzemno ponudbo.



Kot je znano, je pričakovati, da bi ob ustrezni ceni svoj delež lahko prodala Panasonic in družba IFC, ki imata več kot petinski delež, za to pa bi lahko bili zainteresirani tudi tuji sladi in lastniki, ki imajo v lasti približno tretjino Gorenja. Država, ki je s 16,4-odsototnim deležem v Gorenju prisotna prek Kapitalske družbe, svojega deleža za zdaj ne bo prodala, saj je velenjska družba opredeljena kot pomembna naložba. Delnica Gorenja na Ljubljanski borzi v pričakovanju prevzema od sredine februarja vztrajno raste in je bila včeraj vredna 6,40 evra.



Prav zaradi načrtovanih lastniških premikov je Gorenje skupščino družbe z maja premaknilo na sredino julija. Skupščina bo odločala tudi o novem nadzornem svetu, in kot je mogoče izvedeti, računajo, da bodo do takrat svoje predstavnike že predlagali tudi novi lastniki. A poznavalci opozarjajo, da so roki precej tesni in da bodo vlagatelji težko pridobili vsa potrebna dovoljenja.



Nadzorniki o ruskih poslih



Prav o prijavljenih kandidatih za nadzorni svet bi lahko že v četrtek razpravljal nadzorni svet Gorenja. Že dan prej pa se bo, po neuradnih informacijah, revizijska komisija nazornega sveta seznanila z ugotovitvami naročenega pregleda Gorenjevih poslov z ruskim nogometnim klubom Torpedo. Kot je znano, so se januarja letos v javnosti pojavili dokumenti, ki so Gorenjevi upravi, ki jo vodi Franjo Bobinac, očitali sporno sponzoriranje, odtekanje denarja in uničevanje dokumentov.



Gorenju se očita, da je 25. septembra 2014 s slovaško družbo Emmani, ki naj bi bila pooblaščeni zastopnik Torpeda, sklenilo sponzorsko pogodbo za 1,5 milijona evrov za sezono 2014/2015. Le dan pozneje je enako pogodbo sklenilo še s češko družbo Algoritm Company, nato pa z obema družbama še tripartitno pogodbo, iz katere je razvidno, da je Emmani 1,5 milijona evrov terjatve do Gorenja odstopila Algoritmu. Z isto pogodbo naj bi pogodba med družbama Emmani in Gorenje postala nična, a je bila kljub temu plačana. Pri tem ni povsem jasno, ali ni Gorenje nakazalo Algoritmu še tri milijone evrov.



V Gorenju so že januarja priznali, da so ruski klub finančno podprli, vendar so zanikali kakršnekoli nepravilnosti. Po njihovih pojasnilih so jih podprli z le 1,5 milijona evrov.