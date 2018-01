Gorenje vabi nove nadzornike

Ba. Pa., STA

Velenje − Nominacijski odbor nadzornega sveta Gorenja, ki deluje od novembra lani, je začel postopke za izbor članov nadzornega sveta, saj se bo 20. julija iztekel mandat vsem sedmim članom, ki v nadzornem svetu zastopajo kapital. Zainteresirani morajo vloge oddati do 7. februarja.

V vabilu k oddaji vloge so navedeni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, ter določene obvezne priloge, ki jih morajo predložiti. Komisija bo opravila intervjuje s kandidati iz ožjega izbora predvidoma 6. in 7. marca, je Gorenje danes sporočilo prek spletne strani Ljubljanske borze.

Delničarji Gorenja bodo o predlogu za nove člane nadzornega sveta odločali na redni letni skupščini, ki je po finančnem koledarju družbe za letos predvidena za 11. maj. Vsi novoizvoljeni člani nadzornega sveta bodo štiriletni mandat začeli 21. julija.

V nadzornem svetu Gorenja so predstavniki kapitala predsednik Marko Voljč, njegova namestnika Bernard C. Pasquier in Uroš Slavinec ter člani Bachtiar Djalil, Corinna Claudia Graf, Miha Košak in Karlo Kardov. Poleg teh ga sestavljajo še štirje predstavniki zaposlenih Krešimir Martinjak, Peter Kobal, Drago Krenker in Jurij Slemenik.

Ti so julija lani potrdili nov petletni mandat predsedniku uprave Gorenja Franju Bobincu, ki se bo začel 20. julija. V upravi so še Branko Apat in Peter Kukovica, Žiga Debeljak in delavski direktor Drago Bahun. Nadzorniki so pred kratkim soglašali z Bobinčevim predlogom, da v upravi v novem mandatu ne bosta več Apat in Kukovica.