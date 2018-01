Gorenje zbira kratkoročni kapital

Vplačila šeste izdaje komercialnih zapisov od danes do petka.

Velenje − Altainvest je danes začela zbirati vplačila Gorenjevih komercialnih zapisov, kar bo zaključila v petek, Gorenje pa želi s tem zbrati nekaj dodatnega obratnega kapitala za sezonsko financiranje poslovanja.

Gorenje že šestič izdaja kratkoročne komercialne zapise, ki se bodo začeli z zajamčenim donosom 1,3 odstotka obrestovati 1. februarja, družba pa jih bo izplačala takoj po zapadlosti 21. decembra 2018.

Kakor ob prejšnjih izdajah zapisov tudi letos v Gorenju pojasnjujejo, da je namen izdaje razpršitev virov kratkoročnega financiranja za sezonsko financiranje poslovanja v skladu z medletno dinamiko gibanja denarnega toka ter optimizacija stroškov financiranja. Potencialnim vlagateljem je Gorenje tokratne komercialne zapise, katerih nominalna vrednost in obenem minimalni nakup znaša 10.000 evrov, predstavilo na srečanju v Ljubljani v petek.

»Skupina Gorenje ima praviloma višje potrebe po denarnem toku v začetku leta, nato pa se nižajo do zadnjega četrtletja, ko ima presežek denarnega toka,« so jim pojasnjevali. Obljubljajo donos med 1,2 do 1,4 odstotka na letni ravni.

Lani približno v istem času je Gorenje s komercialnimi zapisi zbralo 40 milijonov evrov. Zanimanje zanje je preseglo načrtovan znesek, vlagatelje pa so decembra 2017 poplačali z 1,3-odstotnim pribitkom obresti.