Gospodarski feniksi, luč optimizma za Slovenijo

Ljubljana – Od prestolnice pogosto prezrti kraji, ki jih je še ne tako dolgo nazaj po propadu velikih delodajalcev mladina množično zapuščala, so danes v marsičem prizorišča globalno uspešnih zgodb, ki so lahko vsem za zgled.



Razmere v gospodarstvu ob vstopu v novo leto ostajajo ugodne, saj so razpoloženje in kazalniki gospodarske klime na visoki ravni. »Zaupanje v vseh dejavnostih dosega podobno visoke ravni kot pred krizo. Optimizem potrošnikov pa je na najvišji ravni, odkar so na voljo podatki,« so pred kratkim zapisali v vladnem uradu za makroekonomske analize in razvoj Umar. Tudi makroekonomske napovedi za prihodnje leto so ugodne in vzbujajo optimizem. Gospodarska rast se bo predvidoma nadaljevala, predvsem na krilih izvoza, delno pa tudi domače potrošnje, število brezposelnih se bo po napovedih gospodarstva še naprej zmanjševalo.



Navdušenje ni doma le v Ljubljani



Čeprav omenjene napovedi prihajajo iz Ljubljane, optimizem in samozavesten pogled v prihodnost močno izžarevajo tudi v drugih delih države in celo v krajih, ki so dolgo veljali za sinonim za krizo. Trbovlje, Štore, Mežica, Ajdovščina, Idrija, Gornja Radgona in Tržič so bodisi po razpadu nekdanje skupne države bodisi v tranziciji ostali brez nekdanjih velikih delodajalcev, zaradi česar so se tamkajšnje razmere za življenje močno poslabšale. Toda na pogoriščih, iz pepela nekdanjih industrijskih velikanov, so zrastli novi podjetniški in poslovni feniksi, ki jim je že po nekaj letih uspelo preseči pomen svojih predhodnikov, postati pomemben del svetovnih gospodarskih procesov in se uveljaviti s svojimi inovativnimi rešitvami.



Neupravičeno prezrti



Po eksploziji lokalnih socialnih bomb ob propadu velikih lokalnih podjetij je danes vsem omenjenim krajem, ki so jih obiskali naši dopisniki, skupno to, da imajo težave z iskanjem delovne sile in da si kupci želijo celo več njihovih izdelkov, kot so jih sposobni proizvesti. V nekoč turobnih industrijskih in rudarskih krajih danes razvijajo vesoljsko tehnologijo, inovativne visokotehnološke nišne izdelke. Čeprav njihovi veliki kupci nikoli niso slišali za Trbovlje, Mežico ali Križe, imajo podjetja v teh slovenskih krajih toliko naročil, da jih brez novih naložb, posodobitve proizvodnje in dodatnega zaposlovanja ne bodo mogla izpolniti.



Gospodarski feniksi se zavedajo pomena vlaganja v lokalno okolje. Pogosto povsem neupravičeno prezrti in oddaljeni od državnega središča s svojim denarjem in znanjem, tudi s pomočjo lokalnih oblasti, spodbujajo razvoj uspešnih zagonskih podjetij, razvijajo inovativno turistično ponudbo in podobno.



Jutri bomo v Delu predstavili sedmerico podjetij, ki ljudem dajejo zaposlitev, optimizem in vse več razlogov, da mladi ostanejo doma in ne iščejo sreče v prestolnici oziroma v tujini.