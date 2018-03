Gospodarski oskarji v devet izjemnih podjetij

Ljubljana – GZS v Cankarjevem domu podeljuje 50. nagrade za izjemne dosežke na področju gospodarstva in podjetništva. Prejeli jih bodo vodilni v devetih podjetjih, ki po besedah predsednika komisije za nagrade GZS Janeza Škrabca odstopajo od slovenskega povprečja po številnih kazalnikih.

Dr. Mark Pleško, Cosylab

Podjetje, ki je spin-off Instituta Jožef Stefan, je soustanovil pred dobrimi 16 leti. Je vodilni ponudnik strojnih in programskih rešitev za kontrolo jedrskih pospeševalnikov in fuzijskih reaktorjev, sistemov za zdravljenje rakavih obolenj, s postopki jedrske fuzije pa razvija nove generacije čiste energije. Kar 89 odstotkov prihodkov dosega na tujih trgih (ZDA, Nemčija, Švedska, Avstrija, Italija, Francija, Švica, Kitajska, Poljska, Južna Koreja in Japonska; na najpomembnejših ustanavlja svoja podjetja).

V zadnjih treh letih prihodki rastejo po 26-odstotni stopnji. Od šestih največjih svetovnih fizikalnih projektov sodeluje Cosylab kar v petih. Ponaša se z izjemno visoko dodano vrednostjo na zaposlenega, 145.000 evrov, kar je trikratnik povprečja dejavnosti. Investirajo predvsem v razvojno opremo in v zaščito intelektualne lastnine. Sodeluje v številnih inovativnih partnerstvih in globalnih institucijah. Podjetje ima 105 zaposlenih, večinoma z višjo in visoko izobrazbo in lastno kadrovsko akademijo.

Dr. Robert Golob, GEN-I

Na čelo družbe GEN-I je stopil leta 2006. V desetih letih je iz lokalnega trgovca z elektriko naredil globalnega, njegove prihodke pa povečal za 16-krat, na 1,6 milijarde evrov. Danes je njegov delež na trgu gospodinjske elektrike in plina 40,9-odstoten. Podjetje ima 17 hčerinskih družb, posluje v 22 državah, kjer ustvari 78 odstotkov prihodkov. Glavni prodajni trgi so Nemčija, Madžarska, Slovenija in Italija. Do leta 2020 hoče postati najprodornejši in najbolj zanesljivi akter na energetskem trgu JV Evrope. Razvija nove izdelke in storitve, registriral je 38 blagovnih znamk, na primer Poceni elektrika, Poceni plin in GEN-I Sonce. Dodana vrednost na zaposlenega: 90.000 evrov. Okoli 200 od skupno 296 zaposlenih zasluži v povprečju več kot 3000 evrov bruto na mesec. Kolektiv je mlad (dve tretjini zaposlenih do 35 let) in izobražen (84 odstotkov z višjo ali visoko izobrazbo). Prvi mož družbe je eden vodilnih strokovnjakov za elektroenergetiko v Sloveniji in izredni profesor na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko.

Matjaž Omladič, Novem Car Interior Design

V tej žalski družbi je zaposlen že, odkar je nekdanji Emteks postal del nemškega koncerna Novem, ki je največji svetovni proizvajalec dekorjev na osnovi lesa, karbona in aluminija za avtomobilsko industrijo, torej 20 let. Pol tega obdobja je njen direktor. Družba opremlja najbolj prestižne razrede avtomobilov, kot so BMW 5, Range Rover, Audi A6 in A7, Mercedes C, in vso proizvodnjo izvozi. S tem ustvari 80,5 milijona evrov prihodkov. Po rasti prihodkov - za 30 odstotkov na leto - sodi v prvo šestino najhitreje rastočih družb v Sloveniji, po rasti dodane vrednosti - za 36 odstotkov na leto - pa med štiri najhitreje rastoče v dejavnosti. Dodana vrednost na zaposlenega znaša 42.000 evrov in je pol višja od povprečja dejavnosti. Veliko vlaga v orodja, opremo in prostore, spodbuja lastne razvojne potenciale v sodelovanju z matično družbo. Zaposlene spodbuja k izboljšavam; leta 2016 so oddali 600 predlogov, 90 odstotkov so jih uresničili. V treh letih so povečali število zaposlenih za polovico (na 678).

Iztok Špan, Tajfun Planina

Podjetje, ki je izšlo iz obrtne delavnice očeta Ludvika Špana, Iztok vodi že 16 let. Ukvarja se s celovitimi rešitvami za potrebe gozdarske logistike: gozdarski vitli, rezalno-cepilni stroji, traktorska dvigala, kamionska gozdarska dvigala, mobilne gozdarske žičnice itn. Ustvarja 27 milijonov evrov letnega prihodka, od tega 90 odstotkov na tujih trgih, doma ima 16,4-odstotni tržni delež. V 40 državah trži svojo blagovno znamko, v štirih ima svoje podjetje. Največ izvozi v Nemčijo, Avstrijo, Francijo in Italijo. Z lastno razvojno skupino 20 raziskovalcev razvija nove, visoko specializirane izdelke višjega cenovnega razreda, veliko vlaga v opremo, orodja in poslovne prostore (prepoznaven je njihov skladiščni objekt, ki je vpisan v Atlas evropske arhitekture), pa tudi v zaščito intelektualne lastnine. Registriral je že okoli 70 blagovnih znamk, modelov ali patentov. Kolektiv se povečuje, podjetje vlaga v štipendiranje novih kadrov. Njegova poslovna politika je okolju prijazna in družbeno odgovorna.

Ivan Kralj, Arex

Podjetje Arex je ustanovil že leta 1994. Šest let se je preizkušal v različnih proizvodnih in prodajnih programih, nato se je specializiral za obrambnega - strelivo, orožje in dopolnilno opremo. Kolektiv s 120 zaposlenimi zdaj na leto ustvari 16,2 milijona evrov prihodkov, v zadnjih letih raste trikrat hitreje kot konkurentje v dejavnosti. Tu je v prvi desetini lestvice tudi po dodani vrednosti na zaposlenega (81.000 evrov). Izvaža v skoraj 50 držav, glavni izvozni trgi so EU, ZDA in Hrvaška. Kupcem - ministrstvom, industriji orožja in distributerjem - ponuja tehnološko inovativne rešitve in nišne izdelke. Veliko investira v inovacije, zmogljivejšo in varčnejšo proizvodno opremo, skladiščne kapacitete, censko konkurenčnost izdelkov višje kakovosti. Eden najbolj prepoznavnih proizvodov njegove razvojne skupine je pištola REX zero 1. V zadnjih treh letih je 10 milijonov evrov vložil v povečanje proizvodnih zmogljivosti. Vestno ščiti svojo intelektualno lastnino, spoštuje pa tudi okoljevarstvene standarde.

Rado Čulibrk, Niko

V podjetje, ki je hčerinska firma avstrijskega Ring International Holding Wien, je prišel kot direktor prodaje, že 10 let pa je tam prvi operativec. Niko izdeluje mehanizme za pisarniške registratorje in kovinske izdelke za pohištveno industrijo in avtomobilsko industrijo ter gradbeništvo. Leta 2016 je 268 zaposlenih ustvarilo 30,6 milijona evrov prihodkov, od tega 92,8 odstotka na tujih trgih. Dodana vrednost se je v zadnjih treh letih v povprečju povečala po 7,2 odstotka na leto, na 48 tisoč evrov, in je za petino višja od povprečja dejavnosti. Čisti dobiček raste po 35-odstotni stopnji in znaša 5,3 milijona evrov. S proizvodnjo mehanizmov z ročico pokriva Niko 30 odstotkov evropskega in 22 odstotkov svetovnega trga. Največ izvozi v Nemčijo, Turčijo (kjer ima kar 93-odstotni tržni delež) in Švico, vstopil je tudi na oddaljenejše trge. Izdelki najvišjega premijskega ranga in personalizirani izdelki za največje svetovne koncerne obsegajo že 40 odstotkov Nikove prodaje. Vlaga v avtomatizacijo in robotizacijo.

Dr. Flora Cvetka Tinauer, EBA

EBA je agencija za elektronsko poslovanje, Tinauerjeva pa jo vodi že od ustanovitve leta 2004. Družba izdeluje programsko opremo za brezpapirno poslovanje, dokumentarni sistem ABA DMCS z nadgradnjami Enterprise, Cloud in Lite za spletno in mobilno uporabo oz. uporabo v oblaku v partnerstvu s ponudniki rešitev v oblaku. Uporabniki sistemov so tako mala kot velika podjetja. Družba ustvari 444 tisoč evrov prihodkov (s povprečno triletno rastjo 16,6 odstotka), od tega 23 odstotkov na tujih trgih. Prav tam se je rast v zadnjih treh letih izjemno pospešila (v povprečju je 40-odstotna). Dodana vrednost na zaposlenega znaša 45.000 evrov, v zadnjih treh letih raste po 13,3 odstotka na leto, medtem ko je rast dobičkonosnosti kapitala celo 24-odstotna. Družba trži izdelke v več kot 15 dolgoročnih strateških partnerstvih - v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Njeni partnerji so večinoma IT podjetja, ki že obvladujejo določen trg. Za razvoj družbe so zaslužni predvsem kadri z visoko izobrazbo, izjemnim znanjem in sposobnostmi.

Borut Čeh, Labena

Družinsko podjetje, ki je nagrado GZS prineslo že Borutovi mami Ireni Lemut Čeh, razvija celostne tehnološke rešitve v procesni in laboratorijski analitiki in zastopa tuje proizvajalce visoke tehnološke laboratorijske in procesne opreme za mikrobiološke analize v farmacevtski, medicinski, prehrambeni, petro-kemijski industriji, poleg tega se ukvarja z raziskavami in razvojem v akademskih institucijah. Borut, ki je njegov solastnik, ga vodi od leta 2011. Predlani je Labena z 28 zaposlenimi ustvarila 3 milijone evrov prihodkov - potem, ko je tri leta prodaja rasla povprečno po 21-odstotni stopnji. Dodana vrednost na zaposlenega, 49.000 evrov, je za četrtino višja kot v dejavnosti. Na trgih nekdanje Jugoslavije ustvari manjši del prihodkov. Investira v širitev dejavnosti, nove storitve in postopke ter intelektualno lastnino. Ima lastno blagovno znamko profesionalnega laboratorijskega pohištva, laboratorij in lastno skupino raziskovalcev. Prisega na okolju prijazne in energetsko varčne rešitve.

Branko Kamenšek, Lek Veterina

V družbo, ki je izšla iz Leka, je vstopil leta 2009 kot krizni menedžer, od leta 2012 pa je tudi njen večinski lastnik. Lek Veterina izdeluje vitaminsko-mikromineralne predmešanice in premikse za krmne mešanice za zdravje živali. Njegova specializirana razvojna skupina v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami doma in v tujini razvija nove produkte z visoko dodano vrednostjo, ki bodo zagotavljali učinkovitejše in ekološko trajnostno naravnane izdelke. Sodeluje v inovativnih skupinah in strateških partnerstvih. Dodana vrednost na zaposlenega je leta 2016 dosegla 43 tisoč evrov. Prodaja je v zadnjih treh letih rasla v povprečju po 27 odstotkov na leto, kar družbo uvršča na drugo mestu v dejavnosti. Na tujih trgih ustvari 60 odstotkov prihodkov, ti so rasli po 36 odstotkov na leto. Glavni izvozni trgi so Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Rusija in Avstrija, dolgoročno pa so usmerjeni tudi na Bližnji Vzhod in v Azijo. V letu 2014 so na slovenski trg uspešno vstopili z novo blagovno znamko hrane za pse Dino.