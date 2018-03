Gospodarski predpisi poslej po meri »malih«

Test MSP naj bi pokazal finančne in kvalitativne vplive pripravljenih zakonov.

Ljubljana – Več kot 99 odstotkov slovenskega gospodarstva predstavljajo mala in srednja podjetja (MSP), zato naj bi poslej pri pripravi zakonov upoštevali predvsem vplive na to skupino gospodarskih subjektov. Ministrstvi za gospodarstvo in javno upravo sta v ta namen uvedli aplikacijo MSP test, ki jo pozdravljajo tudi pristojne zbornice a še niso povsem zadovoljne.