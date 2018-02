H & M ima težave z modnostjo svoje ponudbe

Švedska veriga trgovin z modnimi oblačili sicer dobro posluje, vendar vse več kritičnih vlagateljev in analitikov opozarja, da se v podjetju preveč posvečajo poslovnim rezultatom in pozabljajo na bistvo svoje dejavnosti - nenehno izpopolnjevati ponudbo privlačnih modnih izdelkov, saj lahko samo ti zagotovijo dolgoročni razvoj podjetja.

Švedsko podjetje H&M je nastalo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je švedska modna znamka ženskih oblačil Hennes združila s podjetjem Mauritz Widforss, ki je takrat ponujalo lovska in ribiška oblačila ter opremo. Novo podjetje H & M (Hennes & Mauritz) je takrat poleg ženske mode začelo ponujati tudi moške in otroške modne izdelke ter hitro odpiralo nove trgovine v skandinavskih državah in drugod po Evropi.