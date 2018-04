Herbert Diess bo pospravljal po Volkswagnu

Dosedanji vodja avtomobilske blagovne znamke Volkswagen je prevzel vodilni položaj v celotnem koncernu, ki s svojimi različnimi avtomobilskimi znamkami že dve leti velja za največjega proizvajalca avtomobilov na svetu po številu prodanih vozil.

Herbert Diess je po opravljenem doktoratu iz strojništva v Münchnu konec 80. let prejšnjega stoletja najprej nekaj let delal v Boschu, nemškem proizvajalcu avtomobilskih sestavnih delov, nato je prestopil k proizvajalcu avtomobilov BMW, pri katerem je ostal vse do leta 2014 in napredoval do položaja člana upravnega odbora.