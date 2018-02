Ime dneva: Četrti pokojninski steber na blockchainu

Ljubljana – Ekipa 4th Pillar je zasnovala koncept platforme, ki bo delovala na tehnologiji veriženja blokov, podjetja pa bodo na njej dobila podatke o delavcih iz preteklih letih oziroma neke vrste knjižico zgodovine zaposlenih.



Podatki o zaposlenih bodo razvrščeni glede na različne kriterije, kot so delovna doba, prisotnost na delu, izkušnje, izobrazba, dodatna znanja, znanja jezikov, prizadevnost in uspešnost pri delu. Končni produkt bo nekakšen delovni potni list delavca, ki bo omogočal lažje, hitrejše in cenejše transakcije in administrativne procese.



Oblikovalci pričakujejo, da bodo platformo 4th Pillar (slovensko Četrti steber) poleg podjetij in agencij, ki iščejo delavce, uporabljali tudi rekruterji, »headhunterji« in delavci sami. Zadnji bodo svojo oceno lahko prenesli in z njo prosto razpolagali – bodisi jo ponudili na trgu bodisi jo prenesli k drugem delodajalcu. Ne bodo pa mogli neposredno vplivati nanjo, saj bo ocena temeljila na podatkih iz njihove delovne zgodovine.



Zunanji uporabniki platforme bodo lahko brskali po bazi podatkov in odkrivali posameznike anonimno glede na njihovo lokacijo, starost, znanje o delu, dolgoletne izkušnje in zaposlitveni status. Sistem bo zagotovil samodejno nediskriminatorno individualno ovrednotenje, ki bo temeljilo na uvoženih podatkih, s čimer bo zaposlovanje lažje in preglednejše, obljubljajo v ekipi.

Marca faza crowd-presale



Denar za izdelavo in razvoj osnovne platforme so prispevali ustanovitelji podjetja, za njen zagon in delovanje pa zbirajo denar s prodajo kriptožetonov ethereum (ETH). Zbrati želijo 12 milijonov evrov. Prodaja žetonov bo potekala v treh fazah. Prva, tako imenovana early contribution, se je začela 20. januarja in bo trajala do 5. marca. K njej so povabili večje posameznike in predvsem podjetja, saj je minimalen prispevek 20 ethrov.

Druga faza prodaje, tako imenovana crowd-presale, bo potekala od 5. marca do 2. aprila, z minimalnim prispevkom 10 ethrov. Vlagatelj bo poleg 100.000 žetonov four dobil še 30-odstotni bonus oziroma dodatnih 30.000 žetonov.

Množična prodaja kriptožetonov – crowdsale – pa se bo začela 5. aprila. Na voljo bo 152 milijonov kriptožetonov four, maksimalno število izdanih žetonov four pa bo 400 milijonov.



Investicija za prihodnost



Ekipa napoveduje tudi, da bo 4th Pillar lahko postal četrti pokojninski steber, v katerega bi se stekali kriptožetoni, ki bi jih zaposleni dobil od podjetja, kot so nagrade za uspešnost, jubilejne nagrade, del variabilne plače, letni bonus. Zaposleni pa bi lahko žetone tudi kupovali kot investicijo za prihodnost, za obdobje, ko se bodo upokojili.

Foto: arhiv podjetja

Sistem bo namreč omogočal nakup in shranjevanje kriptovalute, ne pa tudi trgovanja z njo. Zaposleni bo tako lahko sam nadziral svoje kriptovarčevanje, nagrade in zaslužke. Nagrajevanje delavcev pa bo usklajeno z zakonodajo, ki se razlikuje od države do države.

»Kot organizacija smo zasnovali sistem tako, da bomo poskušali nihanje vrednosti našega four tokna čim bolj omiliti. Seveda pa nismo imuni za dogajanje na kriptotrgu,« odgovarjajo na vprašanje o rizičnosti naložbe v četrti steber.

Beta različica na voljo aprila

Platforma bo od 2. aprila na voljo v beta obliki in bo že podpirala distribucijo four tokenov od delodajalca do zaposlenih, ki si bodo tako začeli graditi 4. steber. V drugi fazi, ki je predvidena za letošnjo jesen, bo potekala distribucija podatkov od delodajalca do zaposlenih (na primer plačilne liste, pogodbe).

Zaposleni si bodo na ta način že gradili profesionalno digitalno identiteto, do katere bodo dostopali le oni sami. Te podatke si bodo potem lahko delili s potencialnimi delodajalci.

Prek tehnologije veriženja blokov bodo delavčevi podatki, kot so plačilna lista, pogodbe, zdravniška spričevala, potrdila o dodatnih izobraževanjih, razna potrdila, druga spričevala, scani ipd., prihajali v delavčev račun, v njegovo digitalno denarnico, in s tem se bo gradila njegova delovna digitalna identiteta.



V tretji fazi, do poletja prihodnje leto, se bodo sinhronizirali podatki o posameznikih v organizacijah, ki bodo same sinhronizirale baze podatkov in jih deloma prestavile na blockchain tehnologijo. »To bo sinhronizacija na višji ravni – dodali se bodo nediskriminatorni kriteriji, ki torej ne bodo temeljili na rasi, spolu, starosti, temveč na merljivih parametrih kot so delovna doba, izobrazba, profesionalni dosežki,« obljubljajo v 4th Pillarju.

Do podatkov s kriptografskim ključem

Sistem bo iz teh podatkov naredil oceno delavca. Vsak vključen delavec bo do svojih podatkov dostopal s kriptografskim ključem, tako možnosti hekanja podatkov ne bo. Organizacije, ki bodo sodelovale v projektu in bodo imele four tokne na svojem računu, bodo lahko raziskovale med anonimnimi šiframi posameznikov in na ta način stopale v stik z njim. Posameznik pa se bo sam odločal, ali se bo odzval na ponudbo ali ne.