Ime dneva: Naprave komunicirajo med seboj in ustvarjajo prihranke

V zagonskem podjetju Amibit so razvili več rešitev za upravljanje energije in lasten krmilnik ter prejeli dve nagradi zanj.

Ljubljana – Obkroženi smo z vse več pametnimi napravami, senzorji, delovni procesi se vse bolj digitalizirajo in avtomatizirajo, kar pa za uporabnike postaja vedno večji izziv. Predvsem njihovo spremljanje in nadziranje ter optimizacija delovanja, saj naprave mnogokrat delujejo z različnimi protokoli in programskimi okolji, vsaka od njih pa želi vsiliti svojega.

Povezovanje v centralni sistem proizvajalcem prinaša priložnost za povečevanje konkurenčnih prednosti. Še posebej se to kaže na področju onesnaževanja okolja ter pritiskih na učinkovito rabo energije oziroma njenega (pametnega) upravljanja, kjer bodo v prihodnje ekološke inovacije v povezavi z IKT in internetom stvari (IoT) imele eno osrednjih vlog.Priložnost na tem področju so zaznali tudi v ekipi Amibit in razvili rešitev za komunikacijo z že obstoječimi napravami na objektih, ki temelji na krmilniku Amihub.