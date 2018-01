Ime dneva: Zavarovalnice na udaru veriženja blokov

Ljubljana – Ekipa zagonskega podjetja InsurePal bo 16. januarja z javno razprodajo kripto žetonov začela zbirati sredstva za razvoj zavarovalne platforme, ki deluje na tehnologiji blockchain.

S prodajo kriptožetonov bodo zbirali do 18 milijonov dolarjev, ki jih potrebujejo za razvoj tehnološke platforme in zavarovalniških modulov po metodi socialnega vplivanja ter pridobivanje regulativnih dovoljenj in sklepanje mednarodnih partnerstev, prek katerih načrtujejo globalno rast. Mednarodna ekipa pod vodstvom Matjaža Petermana in Tomaža Volka se je podala v eno najbolj okorelih in reguliranih industrij, ki se je po besedah Petermana desetletja uspešno upirala spremembam.