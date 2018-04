Imperij Klarič bi Big Bang izpulil Albancem

Zavezujočo ponudbo za nakup Big Banga, največjega hišne in zabavne elektronike ter bele tehnike pri nas, so oddali trije interesenti, dva tuja (iz Romunije in Albanije) ter slovenska Adventura Holding v lasti družine Klarič.



Družina Klarič se je iz oglaševalskega posla podala najprej v svet avtobusnih prevozov; v lasti ima Izletnik Celje, Avrigo, Koratur in Integral. Zdaj za 21,62 milijonov evrov skupaj s partnerjem iz Slovenije kupuje portoroško Marino. Pri poskusu nakupa Merkurja ni bila uspešna, saj je stečajna upraviteljica Simona Goriup nakelsko trgovsko družbo prodala skladu York. Finančni holding, ki je v večinski lasti družine Klarič, pa je v ponedeljek oddal še izboljšano ponudbo za nakup Big Banga.



Prodajalci Big Banga so po neuradnih informacijah pričakovali ponudbe v višini okoli 12 milijonov evrov, končne zavezujoče ponudbe interesentov pa naj bi bile nekaj milijonov evrov višje. Stečajna upraviteljica Simona Goriup, ki ji pri prodajnem postopku pomaga Deloitte, včeraj izjav glede aktualnega prodajnega postopka ni želela dajati. Nekateri sogovorniki so sicer v teh dneh ocenjevali, da bo novi lastnik Big Banga verjetno postal albanski milijarder Samir Mane, ki ima v lasti holding Balfin Group. Ta investira v različne panoge in ima v lasti tudi trgovsko verigo Neptun, ki ima več kot 30 trgovin zabavne elektronike v Albaniji ter tudi v Srbiji, Črni Gori, Makedoniji in na Kosovu. Za pomoč pri nakupu v Sloveniji je albanski investitor najel družbo Ernst and Young.



Za načrtovano širitev dejavnosti v regiji bi mu vstop na trg EU prek Big Banga zelo koristil, zato so sogovorniki ocenjevali, da bo storil vse, da bi največji slovenski trgovec hišne in zabavne elektronike pristal v njegovih rokah. Če se to zgodi, bo družina Klarič iskala nove investicijske priložnosti.

»V primerih, ko so investicijske priložnosti višje od 20 milijonov evrov, opažamo vse večjo dejavnost tujih skladov oziroma tujih investitorjev, pri teh zgodbah ne moremo sodelovati, ker je naš potencial nižji. Pri srednjih podjetjih, ko je velikost trga manjša in so cene od nekaj milijonov naprej, pa je zanimanje tujcev manjše. Tu pa so priložnosti za slovenske investitorje. Adventura holding ima izkušeno in usposobljeno ekipo, ki je sposobna upravljati več naložb v različnih dejavnostih, poleg tega pa gremo v vse nove naložbe s partnerji,« komentira Aleš Škerlak, direktor družbe Andventura Holding. Trenutno nimajo v načrtih novih tarč, saj bodo, poudarja sogovornik, imeli veliko dela s podjetji, za katera se trenutno zanimajo. »Seveda, če bodo nakupi na koncu tudi uspešni,« dodaja Škerlak. Naši viri sicer poudarjajo, da bo postopek prodaje portoroška Marine končan in ne bo prekinjen, saj k temu prvega moža DZS Bojana Petana silijo zaveze, dane pri finančni sanaciji Čateških toplic.



Kaj vse sestavlja skupino



Darko Martin Klarič in njegov sin Tilen Klarič sta bila na zadnji lestvici najbogatejših Slovencev uvrščena na 24. mesto z ocenjenimi 50,7 milijonov evrov premoženja. Darko Martin Klarič je svoje premoženje zgradil na medijskem stebru, predvsem oglaševalski družbi Media Publikum. Tam opažajo, da je »krizni krč« na oglaševalskem trgu že lani popustil, optimizem na trgu pa se še ni odrazil v prihodkih. Ti so namreč skoraj enaki kot leta 2016, ko so znašali 53 milijonov evrov, družba pa je poslovno leto končala z več kot petmilijonskim dobičkom.

Leta 1985 ustanovljena družba je sicer ena prvih oglaševalskih agencij v Sloveniji. Del ustvarjenega premoženja je nato Klarič oddelil na druge družbe. Tako sta nastali družba DMK in sinovi, pod okriljem katere je športni marketing Bravo 1 (Darko Martin Klarič je predsednik drugoligaša NK Bravo). Leta 2013 je del premoženja usmeril tudi družbo Adventura Holding. Medijski del se je (z izjemo že omenjenega Bravo 1) ohranil pod okriljem družbe Adventura.



Lastništvo medijskega stebra sicer ni v celoti v lasti Klaričev. Petino ima tudi soustanoviteljica Janja Erjavec. Starejši Klarič je polovico svojega deleža pred leti prenesel na sina, tako da imata zdaj vsak 20 odstotkov. Še 40 odstotkov družbe ima nizozemski sklad MH Media Investments. Podatkov o lastništvu te družbe ni. Vpogled v register dejanskih lastnikov pa nakazuje, da sta lastnika Tilen Klarič in Janja Erjavec.

Skupina Adventura je leta 2016 ustvarila 53,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar ja zadoščalo za pet milijonov evrov čistega dobička. Leta 2013 pa je bil ustanovljen še Digital house, ki pa je kot kaže pretežno podizvajalec, saj je družba predlani ustvarila 1,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, a je učinek zvodenel v konsolidaciji skupine. Adventura Holding, ki kot finančni investitor išče priložnosti na trgu in kupuje Big Bang, je v večinski lasti družine Klarič, je imel lani okoli 70 milijonov evrov prihodkov. Torej 20 milijonov evrov več kot leto pred tem, kar je zadoščalo za 11,7 milijona evrov čistega dobička.