Intereuropa lani znova v rdečem

Skupina Intereuropa je lani ustvarila 1,6 milijona evrov čiste izgube, potem ko je ob koncu leta naredila za šest miljonov evrov slabitev neopredmetenih osnovnih sredstev in nepremičnin.

S spremembami računovodskih standardov se ti učinki vpisujejo med poslovne odhodke, tako da je lanski dobiček znašal 738.000 evrov, kar je le dobra desetina ustvarjenega v letu 2016. Ob izključitvi tega učinka bi bil dobiček iz poslovanja okoli odstotek večji kot leta 2016. Iz sporočila družbe je mogoče razbrati, da je do slabitev prišlo zaradi popravka napake iz preteklih let, ko so previsoko vrednotili nepremičnine odvisnih družb na Hrvaškem in BiH.

Skupina bo tako še drugič zapored leto zaključila z izgubo. Tudi leta 2016 je logistični operater zaradi slabitev ustvaril skoraj dva milijona evrov čiste izgube.

Tekoče poslovanje se je lani sicer opazno izboljšalo. Prihodki od prodaje so dosegli 150 milijonov evrov, kar je 11 odstotkov več kot predlani. Vendar se je, sodeč po sporočilu družbe, lani znižala prodajna marža. Glavni razlog nižjih marž so menda bili višji stroški prevoznih storitev. To se je lani poznalo tudi v skromnejšem ustvarjenem denarnem toku iz poslovanja. Neto dolg se je lani zmanjšal za 6,4 milijona evrov in je konec leta znaša še vedno velikih 67,1 milijona evrov.