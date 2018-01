Iz železa skovali svetlo jeklo

Štore – Štorskemu železarstvu in njegovi 160-letni zgodovini se je že pred osamosvojitvijo Slovenije napovedovala črna prihodnost, železarni zaprtje, takrat še krajevni skupnosti pa gospodarski zaton.



A zaradi trme inženirjev se je vse obrnilo drugače in občina z nekaj več kot 4000 prebivalci je zdaj visokotehnološko jeklarsko središče in pomembna izvoznica.

Slavica Glavan, direktorica Izobraževalnega centra Štore in Železarskega muzeja ter Galerije v bližnjih Teharjah, pravi: »Nova industrijska cona v Štorah je svojevrsten fenomen.«