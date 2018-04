Izraelska sveža hrana skozi Koper v Rotterdam

Malo verjetno bi se zdelo, če bi vam kdo dejal, da se bo Nizozemska s svežo hrano iz Izraela oskrbovala z vlakom, ki bo pripeljal iz Kopra. In vendar je pred nekaj dnevi s kontejnerskega terminala Luke Koper proti Rotterdamu odpotoval že četrti vlak z izraelskim tovorom v hladilnih kontejnerjih.

To so poskusni vlaki, s katerimi naročniki tovora šele preverjajo povsem novo rešitev prevoza in je sestavni del evropskega projekta Fresh Food Corridor.

S tem projektom, ki ga koordinira Luka Koper, poskušajo poiskati inovativne rešitve pri prevozu lahko pokvarljivega blaga. Pri tokratnih prevozih s hladilnimi kontejnerji po železnici so namreč prvič uporabili novo opremo in tehnologijo, ki so jo do zdaj preizkusili in uporabljali le na potniških vagonih. Če je dobra za ljudi, je tudi za hrano, so sklepali v švicarskem podjetju Wascosa, ki je pripravilo inovativno rešitev.