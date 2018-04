Izziv: uporabljati eno ali več poslovnih rešitev?

Poslovna programska oprema: digitalna preobrazba podjetjem pogosto prinese veliko izzivov, kako upravljati poslovne procese in vire.

V majhnih in srednje velikih podjetjih je raba poslovne programske opreme pogosto precej nedefinirana in zaposleni lahko uporabljajo različna orodja za doseganje cilja (opravljanje delovnih nalog). Z rastjo obsega poslovanja in podjetja pa takšen pristop ni več najučinkovitejši, saj večja okolja potrebujejo red, predvsem v smislu nove uredbe o ravnanju z osebnimi podatki.

Težav, na katere v letih delovanja naletijo podjetja, ki imajo zelo heterogena IT-okolja, ne manjka. Če se omejimo samo na poslovno programsko opremo, ugotovimo, da uporaba več različnih programskih rešitev zahteva tudi redno vzdrževanje in posodabljanje na vseh napravah, resna težava pa nastane takrat, ko se posamezen ponudnik odloči, da je njegova rešitev končala življenjsko dobo ter je ne bo več razvijal ter podpiral.