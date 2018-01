Janez Vidmar za proizvodni del Svee ponudil 1,3 milijona

Zagorje – Stečajni upravitelj nekdanje zagorske lesne industrije Svea Tomaž Kos je danes, v sedmem poskusu, zaprl pomembno poglavje: prodati mu je uspelo proizvodni kompleks v izmeri dobrih 28.000 kvadratnih metrov. Zanj je izklicnih 1,3 milijona evrov ponudil znani zagorski podjetnik Janez Vidmar.

Janez Vidmar, ki je že pred petdesetimi leti ustvaril družbo EVJ Elektroprom, nato pa svojo dejavnost razširil še na gradnjo kabelskih sistemov, na lokalno televizijo, na trgovino in na soproizvodnjo električne in toplotne energije, je za Delo potrdil udeležbo na javni dražbi, ki je potekala ob deseti uri, in tudi »zmago«.

O bodoči dejavnosti v Svejinem proizvodnem kompleksu še ni hotel govoriti oziroma je dejal, da se o tem še ni odločil. Če bo družba Magles iz Škofje vasi pri Celju, ki zdaj v delu kompleksa opravlja dejavnost, to hotela nadaljevati, Vidmar ne bo nasprotoval, je pojasnil. Obdržal bo tudi skladišče za biomaso v kotlarni. Družinsko podjetje Magles je imelo doslej v najemu del nekdanjih Svejinih proizvodnih prostorov, junija lani pa je kot edini ponudnik za 17.200 evrov kupilo tudi stroje in opremo Svejine lakirnice.

Tako Vidmar kot stečajnik Kos napovedujeta podpis pogodbe za ponedeljek, drugih ponudnikov pa ne razkrivata. Neuradno smo izvedeli, da so bili štirje: poleg Vidmarja še Omahen Transport, Magles in Žaga Trbovlje.

Uspešne dražbe so se razveselili tudi na zagorski občini, ki je v decembru postala lastnica nekdanjih Svejinih upravnih prostorov in razstavnega salona. »Vsem nam je v interesu, da proizvodnja teče naprej in da objekti ne propadajo,« pravi župan Matjaž Švagan. Švagan, ki si je vse od stečaja Svee v decembru 2013 prizadeval, da se v Zagorje vrne nekoč priznana blagovna znamka in da se čim prej spet zažene proizvodnja ter odpre vsaj del od izgubljenih sto desetih delovnih mest, občinski nakup Svee označuje za eno boljših potez. Uspeh občine se zdi toliko večji, ker je tudi proizvodni del pristal v lasti zagorskega podjetnika, v Zagorje pa se vrača tudi blagovna znamka v lasti Zlatarne Celje oziroma v najemu družbe Svea Interier.