Janja Bratoš (1951–2018)

V spomin Janji Bratoš, nekdanji Lekovi predsednici uprave, sodelavki in zaupnici!



Ni besed, ki bi lahko pogasile žalost ob slovesu človeka, ki nam je bil dolga leta blizu. In ni zdravila, ki bi obudilo utrip in ponovno prižgalo plamen življenja. Je le upanje, da čas nekoč odpihne prah, ki je sedel na lepe spomine – na Janjo Bratoš, našo cenjeno sodelavko, zaupnico in vodjo.



Janja Bratoš je bila lekovka skoraj od prvega dne svoje poslovne poti. 32 let je bila z nami. Pomagala je krojiti našo prihodnost in nas dobri dve leti kot predsednica uprave vodila skozi burje sprememb. A kaj je burja za Primorko?! Le sapa, ki se vda, če se ji upreš z znanjem in zanosom.



Prvič je prag Leka prestopila leta 1975, v dolgi karieri je vodila marketing in prodajo skozi zahtevno in uspešno vzpostavitev mednarodnega poslovanja in zgradila močno mrežo povezanih družb in predstavništev. Razvila je uspešen tim sodelavcev, ki so dosegli izjemne rezultate ter ustvarili motivirano in visoko usposobljeno mednarodno organizacijo. Nadzirala je projekt amoksiklav in pripomogla k njegovemu vzponu na ameriškem trgu. In dvakrat prejela tudi Lekovo plaketo za svoje izjemno delo.



Bila je izjemna vodja, taka, ki jim danes rečemo avtentična. Od leta 1999 kot članica uprave, nato med letoma 2005 in 2007, ko se je upokojila, kot predsednica uprave.



Ona je sodelavce in celotno farmacevtsko družbo Lek vodila avtentično že vrsto let, predno je ta termin postal tako popularen. Vedno je bila iskrena, povedala je točno tisto, kar je mislila, in sodelavcem dajala vedno konstruktivno povratno informacijo. Imela je še eno lepo lastnost velikih vodij – kadar ni imela prav, je to brez težav povedala in čestitala tistemu članu svojega tima, ki se je odločil drugače od nje, a se je njegova odločitev kasneje izkazala za pravo. In vedno je znala pohvaliti sodelavce ter se skupaj z njimi veseliti njihovih uspehov.



Poslovne uspehe Janje Bratoš bi lahko naštevali v nedogled, nizali številke in mejnike, ki smo jih dosegali z njeno pomočjo. A njen največji dosežek se ne da zapisati s številkami. Njena največja dediščina je kultura, ki jo je zasejala med nas.



Globoko je bila prepričana, da uspehi temeljijo na odnosih med sodelavci, na skupnem premagovanju izzivov. Skušala je uveljavljati vrednote v vsakdanjem delovanju: odgovornost za doseganje rezultatov, kompetence in sodelovanje. In bila prav zato navdih mnogim generacijam sodelavcev. Ne le kot strokovnjakinja in dober vodja, temveč tudi kot velika osebnost in neusahljiv vir življenjske energije.



Ko smo jo lani ob 70-letnici Leka prosili, naj se ozre nazaj, na svoja leta v Leku, in ob tem strne nekaj misli, je zapisala takole: »Lek je od nekdaj imel dobre ljudi. To so bile korenine, iz katerih je zrasla današnja velika zgodba.«



In kako je imela prav. Lek je od nekdaj imel dobre ljudi. Žal danes od ene jemljemo slovo.



Janja – v imenu družbe Lek in našega lastnika Novartisa se ti zahvaljujemo za predanost in navdih.



Poslavljamo se od velike ženske, sodelavke in izvrstne vodje, ki je globoko zaznamovala razvoj našega podjetja. Naj počiva v miru!