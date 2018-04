Je vaše omrežje kos poplavi podatkov?

Podatki, posebno masovni, so vse večje breme poslovnih okolij, predvsem IT-infrastrukture, ki skrbi za njihovo prenašanje, hrambo in obdelavo. Podjetja zato vse bolj povprašujejo po tako imenovanih platformah za masovne podatke, s katerimi bi ukrotila zahteve o čim hitrejši obdelavi velikih količin podatkov.

Z infrastrukturnega vidika je ključno zavedanje, da podjetje potrebuje sistem, ki bo omogočal pretok masovnih podatkov v zelo kratkem časovnem obdobju, hkrati pa bodo poslovni uporabniki lahko dostopali do informacij v realnem času.

»Točka preloma nastane takrat, ko podjetja ugotovijo, da njihovi sistemi za obravnavo in analizo podatkov ne omogočajo več povečevanja razpoložljivosti, količina podatkov pa se še naprej nezadržno povečuje, kar vpliva na slabšo učinkovitost obdelave podatkov in poslovanje podjetja,« komentira Damir Benedičič, prodajni svetovalec za omrežja in varnost v podjetju S & T Slovenije.