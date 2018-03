Kadrovska preigravanja za vrh NLB

Ljubljana – Želja uprave je, da bi se štirim članom uprave pridružil še peti. Vprašanje pa je, ali se bo nadzorni svet odločil za njegovo imenovanje. Negotovosti v zvezi z našo največjo banko je veliko.



V javnosti je zakrožilo več imen kandidatov za petega člana uprave, med njimi so Simon Mastnak, predsednik upravnega odbora skupine Alta, ki se prodaja in naj bi v kratkem končala pod lastniškim okriljem skupine Triglav.



Kandidat je tudi Andrej Lasič, dolgoletni bančnik, zdaj zaposlen v NLB kot direktor za poslovanje s ključnimi komitenti. Njegovemu imenovanju je najbolj naklonjen predsednik uprave banke Blaž Brodnjak, a neuradno je mogoče slišati, da bo ta njegova kadrovska izbira le težko uresničljiva.



Kadrovska agencija je po neuradnih informacijah v ožji izbor predlagala Janeza Škrubeja, donedavnega izvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank. Med imeni je tudi »večni« kandidat Igo Gruden, ki je bil predsednik izredne uprave Probanke in se je kot kandidat za vrh NLB omenjal že v času, ko se je zgodila zamenjava Janka Medje, sodil pa naj bi v omrežje vodilnih holdinške družbe Sava oziroma Mateja Narata, zato si ga Brodnjak ne želi v NLB.



Formalni postopki se še niso začeli



Imenovanje na vodstvene funkcije banke, ki je v državni lasti, je sicer nekoliko bolj zapleteno, kot je bilo v preteklosti, ko so politika in različni interesni lobiji brez težav kadrovsko lomastili tako po nadzornem svetu kot tudi upravi banke. To se je ne nazadnje nazorno pokazalo ob prigodi s tremi člani nadzornega sveta, ki so se od te funkcije zelo na hitro poslovili. Spomnimo, Janko Gedrih, Anton Macuh in Anton Ribnikar, so spomladi leta 2016 samo po dveh mesecih od nastopa nadzorniške funkcije odstopili in kot vzrok navedli diskreditacije. V resnici pa so njihovemu odhodu botrovali zapleti pri ocenjevanju njihove primernosti za nadzorniško funkcijo.



Za zdaj za licenco še ni zaprosil nihče



Novi član uprave NLB bo moral vnaprej dobiti licenco Evropske centralne banke in tudi oceno primernosti za člana uprave sistemske ustanove (tako imenovano oceno fit & proper), priti mora skozi sito kadrovske nominacijske komisije nadzornega sveta in pridobiti tudi njegovo končno potrditev. Kandidatov, ki bi uspešno prestali te postopke in bili seveda tudi v tem trenutku pripravljeni sprejeti funkcijo v upravi NLB, ki se bo lahko prav hitro iztekla, je v Sloveniji zelo malo. Po nekaterih ocenah jih ni več kot za prste ene roke, ob zadnjem iskanju kandidatov pa se je prijavil celo en gozdar.



Po neuradnih informacijah do zdaj v tej fazi sicer še nihče ni zaprosil za pridobitev licence za opravljanje funkcije člana uprave, zato je mogoče napovedati, da nadzorniki NLB v petek, 13. aprila, o imenovanju novega člana uprave še ne bodo odločali, poleg tega se o tem vprašanju še niso poenotili.



Sogovorniki opozarjajo tudi na to, da je težko verjeti, da bi Evropska centralna banka licenco novemu članu uprave izdala glede na dejstvo, da je banka pred tem, da v kratkem dobi nov nadzorni svet. Tako zaradi volitev, ki vselej prevetrijo nadzorni svet in tudi zaradi nejasne usode njene prodaje zaradi zavez, danih ob sanaciji leta 2013.