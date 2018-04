Kadrovske spremembe v Volkswagnu

Berlin - Nemški avtomobilski velikan Volkswagen dobiva novo vodstvo, po medijskih informacijah naj bi dosedanjega predsednika uprave Matthiasa Müllerja že v petek zamenjal Herbert Diess. V Wolfsburgu so tudi sami najavili kadrovske spremembe in sporočili Müllerjevo pripravljenost pomagati pri njih.

Matthias Müller je vodstvo največjega svetovnega proizvajalca avtomobilov prevzel septembra 2015, potem ko je odkritje velikopoteznih goljufij pri merjenjih izpuhov dizelskih avtomobilov odneslo dolgoletnega predsednika uprave Martina Winterkorna. V petek naj bi nadzorni svet odslovil tudi njega, saj poznavalci dvomijo, da odhaja prostovoljno. Pod Müllerjevim vodstvom so lani kljub dizelski aferi prodali rekordno število avtomobilov, mnogi pa so ga vseeno videli kot prehodnega šefa uprave in vrednost Volkswagnovih delnic je po objavi poročil o kadrovskih spremembah zrasla za štiri odstotke.

64-letni dosedanji predsednik Volkswagnove uprave je bil zadnje čase v medijih tudi zaradi osebnih zadev. V javnosti so ga fotografirali z novo prijateljico in šefinjo dobaviteljskega podjetja Coroplast, časopis Bild am Sonntag pa je sredi marca poročal, da je Müller pred petimi leti sedel v avtomobilu, ki je v Južnoafriški republiki zaradi prevelike hitrosti povzročil nesrečo z več ranjenimi in po njej pobegnil. Voznik je bil razvojni direktor Porscheja Wolfgang Hatz, ki zdaj zaradi afere z dizelskimi izpuhi sedi v bavarskem preiskovalnem zaporu.