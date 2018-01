Kaj bo, če srbski milijonar ne bo kupil Gorenjske banke

Ta teden bo sprejeta vrsta odločitev, ki bodo pomembno vplivale na dogajanje v slovenskem turizmu. Klobčič se bo začel odvijati z jutrišnjo skupščino Save, na kateri bodo odločali o prodaji Gorenjske banke, v kateri je Sava največja lastnica.



V torek bo skupščina holdinške družbe Sava. Njen upravni odbor je že potrdil končni predlog prodajne pogodbe za odprodajo delnic Gorenjske banke, ki so v lasti družbe, o soglasju za prodajo in prenos premoženja pa bodo lastniki s SDH, Kadom in skladom York na čelu odločali na skupščini. Izbrani kupec je AIK banka srbskega milijonarja Miodraga Kostića. Cena za delnico Gorenjske banke v višini 289 evrov je potrjena v načrtu finančnega prestrukturiranja in lastniki Save manevrskega prostora pri odločanju, ali sprejeti Kostićevo ponudbo zaradi njene višine ali ne, pravzaprav nimajo.



Sava prodaja banko od predlani, sredi lanskega leta pa je oblikovala tudi konzorcij za skupno prodajo 55 odstotkov delnic banke, v katerem so še Abanka, Družba za upravljanje terjatev bank in Zavarovalnica Triglav. Prodajo je Savi po tem, ko je pristala v prisilni poravnavi, kot je znano, naložila Banka Slovenije ter ji v njej tudi odvzela glasovalne in upravljavske pravice.