Kaj čaka Cinkarno po rekordu

Izzivi celjske tovarne so novo rekordno leto, tovarna v Srbiji in stabilno lastništvo.

Ljubljana – Za Cinkarno Celje so značilna izrazita nihanja ugodnih in manj ugodnih obdobij. To pa otežuje odločitev družbe za novo tovarno in namere delničarjev, ki bi radi izstopili iz lastništva. Letos je v načrtu nov rekord, a nove proizvodne zmogljivosti so le na papirju.



Družba predvideva, da se bodo ugodne razmere letos nadaljevale. Glavna omejitev so polno izkoriščene kapacitete. Družba letos načrtuje šestodstotno rast prodaje, ki jo bo zmogla z optimizacijo procesov. A vse ne bo tako preprosto, kot je videti na prvi pogled.