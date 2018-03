Prekaljeni general, ki odpira vrata poslu

David Petraeus je eden ključnih igralcev v zgodbi interesov KKR v naši regiji, kjer želi prek United Groupa prevzeti tudi Pro Plus. V Srbiji naj bi dosegel spremembo medijske zakonodaje, ki omogoča, da je operater kabelskega sistema tudi izdajatelj televizijskega programa. Pri nas mu napoti uspešnega prevzema Pro Plusa stoji le še Andrej Matvoz, šef AVK.



KKR je večinski posredni lastnik United Group (manjši, okoli petinski delež ima srbski poslovnež Dragan Šolak) in ena večjih investicijskih družb z naložbami v delniške trge, energetiko, infrastrukturni in nepremičninski sektor, kreditne institucije, vse do medijev. V svojem malo več kot štiri desetletja dolgem delovanju so opravili več kot 320 transakcij, katerih vrednost presega 560 milijard dolarjev. Konec lanskega leta je skupina KKR upravljala portfelj, vreden 168 milijard dolarjev, v katerem imajo 119 podjetij, ki so konec lanskega leta zaposlovala 695.000 ljudi. Od lani si v KKR želijo, da bi mednje lahko prišteli tudi zaposlene v hrvaški družbi Nova TV in slovenski družbi Pro Plus, kjer pa jim »napoti« stoji le še slovenski regulator.

Za epilog posla bi lahko bil zelo pomemben lanski obisk Slovenije enega najbolj odlikovanih ameriških generalov do zdaj Davida Petraeusa. Iz skopega poročila za javnost je bilo najprej mogoče razbrati, da ga zanimajo »gospodarski potencial države in obeti, ki jih ta pomeni kot naložbena destinacija«, a nekaj mesecev pozneje je postalo jasno, da ga je najverjetneje zanimal predvsem Pro Plus.



Petraeus je eden najboljših diplomantov slavne vojaške akademije West Point, na univerzi Princeton je doktoriral iz mednarodnih odnosov. V ameriški vojski je služboval 37 let, med Natovimi operacijami pa je služboval tudi v Bosni in Hercegovini. Očem svetovne javnosti je postal znan kot človek, ki mu je predsednik George W. Bush leta 2007 zaupal obračun z uporom v Iraku. Med vojno v Afganistanu je imel pod poveljstvom 130.000 vojakov, leta 2011 pa ga je predsednik Barrack Obama imenoval za prvega moža Centralne ameriške obveščevalne službe (CIA). S tega mesta ga je hitro odnesel škandal – Pauli Broadwell, avtorici svoje biografije, s katero se je tudi romantično zapletel, je predajal tajne informacije, nato pa o vsem lagal preiskovalcem.



»Zatočišče« je poiskal v poslovnem svetu, natančneje v skupini KKR, kjer je prevzel vodenje KKR Global Institute, zaradi interesov katerega se je maja lani znašel v Sloveniji. Srečal se je z ministrico za finance Matejo Vraničar Erman, ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem in tedanjim predsednikom vlade Mirom Cerarjem. Washington Post je ob Petraeusovem skoku v poslovni svet leta 2013 zapisal: »Najeli so ga za veliko več od nasvetov o tem, ali naj se katero od njihovih podjetij širi na Kitajsko, znanja o pisanju poslovnih načrtov, ali zaradi sposobnosti organizacije sestankov o ekonomiji.« Prav zaradi tistega »precej več« je najbolj odlikovani general v novejši ameriški zgodovini, z močnim intelektualnim pedigrejem, lani prišel v Slovenijo. So mu bili naši politiki sposobni reči ne? Mu bo AVK?