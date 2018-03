Kako Trump udarja po Sloveniji?

Ameriške carine na aluminij in jeklo za Slovenijo ne pomenijo prevelike nevarnosti. A zaostrovanje protekcionističnih ukrepov, ki ga lahko pričakujemo, bi resno prizadelo slovenske izvoznike, je ocenil Črt Kostevc z ljubljanske ekonomske fakultete.



ZDA so za Slovenijo dvanajsti najpomembnejši trg. Med slovenskimi jeklarji je ta trg najpomembnejši za Skupino Sij. Trenutni seznam z jekli s 25-odstotno uvozno dajatvijo je že dokončno oblikovan ter vključuje vse vrste in oblike jekel Skupine Sij, ki jih ta izvaža v ZDA. To pomeni, da ukrep zadeva celotno prodajo Sija v ZDA, ki je za leto 2017 ocenjena na preko 31.000 ton jeklenih izdelkov oziroma približno 62 milijonov evrov prihodkov, pojasnjuje vodja marketinga skupine Sij Mario Ivankovič.



V Sij se zavzemamo za dve potencialni rešitvi, in sicer izvzetje Evropske unije kot celotnega bloka oziroma izvzetje posameznih vrst jekel Skupine Sij, ki jih ZDA ne proizvajajo v enakem dimenzijskem obsegu ali pa je njihova proizvodnja omejena. »Če nam z nobeno od teh rešitev ne uspe, bomo morali nadomestiti izgubljene količine na drugih trgih, ki bodo prav tako pod povečanih pritiskom proizvajalcev enakih vrst jekel, saj bodo nastali izziv reševali na podoben način,« dodaja Ivankovič.

Po besedah Marjana Mačkoška, svetovalca uprave Štore Steela, vsako podjetje išče optimalno rešitev, kako jo kar najbolje odnesti zaradi Trumpovih ukrepov, denimo zakriti izvor blaga in izvažati prek trgov, ki jih ukrepi ne prizadenejo, ali izdelke uvrstiti v skupino jekla, ki morda ne bi bila dodatno obremenjena. V Siju so že pred časom napovedali iskanje novih tržnih poti in pospeševanje prodaje na drugih trgih.



Za slovenska podjetja bi večje težave lahko pomenilo, ker bi lahko jeklo, namenjeno na ameriški trg, končalo v Evropi. Nastal bi presežek jekla in cenovnega pretresa, opozarja Mačkošek.



Slovensko gospodarstvo bo precej bolj čutilo morebitno zaostrovanje trgovinske vojne. Ameriški ukrepi se bodo skoraj gotovo po presoji Svetovne trgovinske organizacije izkazali za nelegitimne, kar pomeni, da bodo preostale članice lahko sprejele protiukrepe, poudarja Kostevc: »To bo v resnici priznana trgovinska vojna. Če bi se na evropski odziv spet odzvali Američani, bi to lahko bil za slovensko industrijo večji udarec kot le uvedba carin na jeklo in aluminij.«



Trump je evropskim, torej predvsem nemškim proizvajalcem avtomobilov že zagrozil z višjimi dajatvami. »To bi prizadelo slovenske dobavitelje, ki so vpeti v verigo evropskih proizvajalcev avtomobilov,« poudarja Kostevc. Povpraševanje evropskih podjetjih, ki bi čutila ameriške ukrepe, po slovenskih izdelkih bi se zmanjšalo. Slovenski dobavitelji bi se zaradi manjših naročil spopadli s presežnimi kapacitetami in številom zaposlenih. Mačkošek – Štore Steel so tudi avtomobilski dobavitelj – pojasnjuje, da bi udarec evropskim avtomobilistom prizadel predvsem dobavitelje nemškega premijskega razreda.



Da bi bila Slovenija ob zaostrovanju protekcionizma tudi nadpovprečno prizadeta, ker je odprto gospodarstvo, vpeto v mednarodne verige, opozarja tudi Boštjan Vasle, direktor urada za makroekonomske analize in razvoj. Protekciozem bi torej udaril tudi po slovenski gospodarski rasti, ki naj bi letos po napovedi Umarja dosegla 5,1 odstotka.