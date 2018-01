Kitajski Desano bo v slovenski Acies Bio vložil pet milijonov evrov

Ba. Pa., STA

Ljubljana − Slovensko biotehnološko podjetje Acies Bio je s kitajsko družbo Desano sklenilo dogovor o strateškem sodelovanju. Desano, eno vodilnih kitajskih podjetij s področja farmacevtskih učinkovin in prehranskih dopolnil, bo v Acies Bio vložil pet milijonov evrov svežega kapitala za manjšinski delež v družbi.

Investicija bo družbi Acies Bio omogočila še intenzivnejše vlaganje v razvoj lastnih inovativnih produktov, hkrati pa se bosta podjetji povezali tudi strateško, kar bo ljubljanski družbi omogočilo še močnejši prodor na kitajski trg in odprlo dostop do proizvodnih zmogljivosti Desana, so danes sporočili iz družbe Acies Bio.

»Investicija in strateško povezovanje je nadgradnja dolgoletnega sodelovanja, saj je bil Desano eden naših prvih strank na kitajskem trgu, za katerega smo razvili že več zelo uspešnih tehnologij in procesov, predvsem s področja vitaminov in nutracevtikov,« je pojasnil soustanovitelj in prokurist družbe Acies Bio Enej Kuščer.

Podjetje Acies Bio je bilo ustanovljeno leta 2006. Trenutno zaposluje 35 raziskovalcev. Večji del prihodkov ustvari z izvajanjem raziskovalno-razvojnih storitev za farmacevtsko, kemično in agroživilsko industrijo ter na trgih Evrope, Azije in ZDA. Od leta 2009 posluje tudi na kitajskem trgu.

Podjetje vlaga v razvoj lastnih tehnologij in produktov na področju trajnostne industrijske biotehnologije, primer je proizvodnja vitamina B12 iz odpadne kisle sirotke. Vlaga tudi v razvoj novih zdravil za redke bolezni. Lani ustanovljeno spin-off podjetje TM3 Therapeutics s pomočjo tveganega kapitala razvija zdravilo za otroško nevrodegenerativno bolezen.

Podjetje Desano je bilo ustanovljeno leta 1996 in je eno vodilnih kitajskih farmacevtskih podjetij s številnimi proizvodnimi centri po Kitajskem in Indiji. Podjetje zaposluje tisoče raziskovalcev in na svetovnih trgih ponuja tako razvojne in proizvodne storitve kot lastne produkte predvsem s področja zdravil in prehranskih dopolnil.