Klariču uspelo premagati albanskega milijarderja

Ljubljana – Stečajna upraviteljica Simona Goriup ne komentira naše zanesljive informacije, da je najboljšo ponudbo za Big Bang oddal Adventura Holding v lasti družine Klarič. Goriupova še napoveduje, da bo javnost o izbranem kupcu obvestila po končanem prodajnem postopku in podpisu kupoprodajne pogodbe.



Tudi v Adventuri Holding komentarjev danes ne dajejo. Aleš Škerlak, direktor Adventure Holding, nam je sicer minuli teden povedal, da drugih prevzemnih tarč za zdaj nimajo. Adventura je sicer tudi kupec portoroške Marine, za katero bo skupaj s partnerjem predvidoma odštela 21,6 milijona evrov. Tudi v tem primeru prodajni postopek še teče.



Na Big Bang so prišle tri ponudbe



Zavezujočo ponudbo za nakup Big Banga, največjega podjetja hišne in zabavne elektronike ter bele tehnike pri nas, so oddali trije interesenti, dva tuja (iz Romunije in Albanije) ter slovenska Adventura Holding v lasti družine Klarič.



Poznavalci so predvidevali, da bo novi lastnik Big Banga verjetno postal albanski milijarder Samir Mane, ki ima v lasti holding Balfin Group in je za pomoč pri nakupu v Sloveniji najel družbo Ernst and Young.

Družina Klarič se je iz oglaševalskega posla podala najprej v svet avtobusnih prevozov; v lasti ima Izletnik Celje, Avrigo, Koratur in Integral. Zdaj za 21,62 milijona evrov skupaj s partnerjem iz Slovenije kupuje portoroško Marino. Pri poskusu nakupa Merkurja ni bila uspešna, saj je stečajna upraviteljica Simona Goriup nakelsko trgovsko družbo prodala skladu York. Finančni holding, ki je v večinski lasti družine Klarič, pa je v ponedeljek oddal še izboljšano ponudbo za nakup Big Banga.



