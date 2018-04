Ko kmet bolje vidi svoje polje s satelitom kot s svojimi očmi

Ljubljana – Na parkirišču P + R Barje je ob južni ljubljanski obvoznici na dveh kontejnerjih bela kupola. Objekt, ki je videti enostaven – v vsako stran meri šest metrov in še dobrih deset metrov v višino – je zemeljska postaja za zajem podatkov iz satelitov. V prihodnosti tudi iz slovenskega satelita.



V enem kontejnerju je nadzorna soba, v drugi strojnica za vzdrževanja nadtlaka v kupoli, ki se pravilno imenuje »radome«. Ta obkroža in varuje anteno s premerom 5,4 metra, ki sledi satelitom na njihovi poti nad Zemljo. Objekt je plod slovenskega znanja: anteno je izdelalo podjetje Albatross Fly, krmilni sistem Pro Tehno in membransko kupolo podjetje Duol. »Cilj slovenskega konzorcija je postati vodilni dobavitelj zemeljskih postaj novim globalnim mrežam in operaterjem malih satelitov, ki so z revolucionarnim napredkom visokih tehnologij postali najhitreje rastoči sektor v vesoljski industriji,« pravijo v konzorciju Stream, ki ga vodijo v Centru odličnosti Vesolje-SI, kjer imajo že eno postajo za zajem podatkov iz satelitov v Pomjanu nad Koprom.