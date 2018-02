Korenček za delničarje Cinkarne

Celje - Uprava in nadzorni svet Cinkarne Celje, ki ju vodita Tomaž Benčina oziroma Borut Jamnik, je objavila skupno stališče do zahteve lastnikov dvajsetine delnic družbe, da družba poveča sklad lastnih delnic. O tem bodo delničarji odločali na izredni skupščini 27. februarja.

Vodstvo in nadzorniki Cinkarne poudarjajo, da predlog ni usklajen z investicijskimi in razvojnimi načrti družbe, ki je vstopila v novo investicijsko in razvojno obdobje in je v skladu s tem načrtovala upravljanje z denarnim tokom v letu 2018.

»Vendar pa uprava in nadzorni svet družbe v kontekstu izjemno uspešnega poslovanja, ugodnih napovedi, izrazito močnega finančnega položaja in obstoječih denarnih presežkov razumeta in podpirata idejo o izplačilu oziroma vračilu dela vloženega denarja delničarjev v različnih oblikah. Zato bosta do redne skupščine delničarjev 5. junija pripravila predlog, ki bo (...) usklajen (...) tudi interesi vseh delničarjev,« sta delničarje skušala potolažiti Benčina in Jamnik.