Kras v postopek preventivnega prestrukturiranja

Ba. Pa., STA

Ljubljana/Sežana – Sežanski Kras, ki ga kupuje Jata Emona, gre v postopek preventivnega prestrukturiranja. Predlog za uvedbo postopka je vložilo podjetje samo, ki ima že tri tedne blokirane vse transakcije račune, okrožno sodišče v Kopru pa ga je potrdilo danes, je razvidno iz objave na Ajpesu.

Jata Emona je kupoprodajno pogodbo podpisala z dosedanjo Krasovo lastnico, družbo Brinovka, prejšnji četrtek. Pogodba ima odložni pogoj, in sicer soglasje agencije za varstvo konkurence.

Koliko je Jata odštela za nakup Krasa, še ni znano, po neuradnih informacijah spletnega portala Siol pa naj bi šlo za štiri milijone evrov. Prvi del kupnine naj bi kupec že nakazal v Sežano.

Da iščejo partnerja, so v Krasu za STA potrdili v začetku meseca. Kot so pojasnili, se pogovarjajo s potencialnimi strateškimi partnerji s ciljem nadaljnjega razvoja v pomembno skupino, delujočo na regijski ravni. »V okviru navedenih ciljev smo pripravljeni na razgovore z vsemi resnimi partnerji, ki bi lahko pripomogli k razvoju in rasti skupine,« so dejali.

Kras, pod okrilje katerega sodijo tudi začasno zaprte Mesnine dežele Kranjske, so partnerja oz. dokapitalizatorja po poročanju medijev išče zaradi prezadolženosti. Likvidnostni položaj družbe, ki ima blokiranih vseh osem transakcijskih računov, se je poslabšal zaradi zapadlosti posojil.

Dotedanji direktor Krasa Edvard Fonda je na nedavni novinarski konferenci povedal, da je do blokade računov prišlo neodvisno od zaprtja enega od obratov. »Kras je bil v reprogramu za izboljšanje financiranja in se je z bankami pogovarjal,« a je nato eden od upnikov šel v izvršbo, ki so ji posledično sledile še banke, je povedal.

V Jati Emoni v prevzemu družbe Kras vidijo okrepitev živilskopredelovalnega dela skupine in veliko obogatitev v smislu diferenciacije proizvodnje. Direktor družbe Stojan Hergouth je ob nakupu povedal, da bo Kras okrepil živilskopredelovalni del, katerega nosilec je Pivka perutninarstvo.

Brinovka, v kateri so zbrani sedanji in nekdanji vodilni Krasa Edvard Fonda, Majda Novič, Jolanda Race, Bruno Rapotec in Jordan Sosič, je imela v lasti 72,53 odstotka Krasa, preostalih 27,47 odstotka delnic je lastni delež.