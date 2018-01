Krpanove dobrote nastajajo v umazaniji, a niso oporečne

Ljubljana – Začasno popolno zaprtje obrata se odredi le v izjemnih primerih, a kršitve v klavnici in proizvodnji Mesnin dežele Kranjske so bile tako hude, da so zahtevale takšen ukrep, ki je za en mesec ustavil proizvodnjo izdelkov blagovne znamke Krpanove mesnine.



Seznam kršitev, ki jih je inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v zadnjih sedmih mesecih ugotovila v rednih nadzorih dveh obratov podjetja v ljubljanskem Zalogu, se bere kot abeceda praks, ki se v proizvodnji živil nikakor ne bi smele dogajati, saj prej ali slej vodijo v nevarnost za potrošnike. Nanašajo se na »resne pomanjkljivosti pri zagotavljanju minimalnih higiensko-tehničnih zahtev, pomanjkljivosti pri vzdrževanju infrastrukture in opreme obrata ter resne neskladnosti pri izvajanju sistema notranjih kontrol«.



Z Mesninami dežele Kranjske (MDK), enim največjih mesnopredelovalnih podjetij pri nas, so bile že ves čas po malem težave, zato so inšpektorji uprave za varno hrano njihovo proizvodnjo obiskovali vsak mesec tudi več kot enkrat in klavnico ob vsakem zakolu, pove direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak. Kršitve pa so se začele stopnjevati junija lani. Do desetega januarja letos je inšpekcija podjetju poslala 11 odločb, s katerimi mu je naložila odpravo nepravilnosti, prepovedala uporabo posameznih prostorov in živil ter mu izdala tudi denarne kazni. Nekatere napake je odpravilo, vendar nepopolno, zato se je inšpekcijski ukrep stopnjeval. Pravila pravijo, da se nosilcu živilske dejavnosti, ki v 12 mesecih trikrat dobi odločbo o delni ali popolni prepovedi delovanja ali zaprtja prostorov, izreče ukrep najmanj enomesečnega začasnega odvzema odobritve.



Izdelki kljub vsemu varni za uživanje



Poleg kršitev, ki jih naštevamo v okvirčku, so inšpekcijo k ukrepanju proti podjetju dodatno spodbudile prijavi in reklamacija potrošnikov zaradi pojava tujkov v mesnih izdelkih MDK. V bloški klobasi je potrošnik našel zeleno plastiko, za katero je bilo ugotovljeno, da je vanjo ovito zamrznjeno meso, namenjeno predelavi v mesne izdelke. Pri uživanju pečene krvavice je potrošnik ugriznil v kamen, v reklamiranem želodcu pa je bil prisoten hrustanec.



Te nepravilnosti kažejo, da podjetje ne zagotavlja sledljivosti surovin, mikrobiološko pa živila niso bila sporna, pravi Bizjakova. Množične kršitve pripisuje slabemu znanju tehnologov, premajhnim vložkom v infrastrukturo in opremo ter manku povezovalnega učinka med proizvodnjo in odločevalskimi strukturami podjetja. Slednje potrjujejo tudi zapisi iz dnevnika uradnega nadzora, ki se vodi pri nosilcu živilske dejavnosti. Iz njih so razvidne ponavljajoče se težave z zagotavljanjem higiene prostorov, vzdrževanjem prostorov in opreme, težave s slabo higieno klanja, ne zagotavlja se predpisane temperature vode v sterilizatorjih, na liniji klanja so delavci, ki niso usposobljeni za delo, in podobno.



Podjetje s 120-letno tradicijo, ki ga je leta 2003 prevzela skupina Kras, je že nekaj časa v finančnih težavah. Poslovno leto 2016 je podjetje z okoli 150 zaposlenimi končalo z izgubo v višini 1,8 milijona evrov. Direktor Edvard Fonda je v izjavi za javnost pojasnil, da je do zaprtja obrata prišlo zaradi zamud pri odpravi vzdrževalnih napak in posodabljanju razvojno-tehnološke dokumentacije. Zamudo obžaluje in izjavlja, da je podjetje večino tehničnih napak že odpravilo, razvojno-tehnološko dokumentacijo pa bo posodobilo v dveh tednih. Kupcem svojih izdelkov zagotavlja, da so ti varni in neoporečne kakovosti ter niso predmet inšpekcijske odločbe.



Pogostost nadzora odvisna od tveganja za kršitve



Po preteku roka za odpravo kršitev bo inšpekcija oba obrata znova pregledala. Če bo ugotovila, da so vse kršitve odpravljene, bo podjetje redno nadzorovala še naprej, v nasprotnem primeru pa mu bo določila nov rok za odpravo kršitev. V zadnjih desetih letih je to edini primer začasnega popolnega zaprtja tako velikega živilskega obrata, pogostejši so bili v času pridruževanja Slovenije EU, med manjšimi obrati je v zadnjem obdobju inšpekcija odredila zaprtje pekarn. Prepovedi uporabe dela prostorov do izpolnitve ureditvene odločbe pa so pogostejše; pravzaprav ga ni živilskega obrata, ki je še ne bi prejelo, pojasnjuje Bizjakova.



Okrepljenih nadzorov drugih obratov za proizvodnjo mesa in klavnic inšpekcija za zdaj ne bo izvedla. »Redno smo prisotni v obratih nosilcev živilske dejavnosti, pogostost nadzora pa določamo na podlagi ocene tveganja, ki se izdela za vsakega nosilca živilske dejavnosti posebej.« Nekaterim živilskopredelovalnim obratom in klavnicam je treba spisati več odločb, preden kršitve odpravijo, na splošno pa so nosilci živilske dejavnosti, ki hočejo imeti trajno proizvodnjo, odgovorni in nepravilnosti odpravijo v dogovorjenih rokih, dodaja Bizjakova.



Večje napake nedopustne



V Mercatorju še naprej prodajajo izdelke MDK, vendar do nadaljnjega ne bodo naročali novih. Pridobili so tudi izjavo inšpekcije, da MDK izdelke, ki so še na zalogi, lahko daje na trg. V prihodnje bodo sledili navodilom in priporočilom pristojnih inšpekcijskih služb. Zagotavljajo pa, da ponudba mesnih izdelkov zaradi prihodnjega nenaročanja izdelkov tega proizvajalca ne bo okrnjena.



Vsako podjetje, ki s svojimi izdelki vstopa v prehransko verigo, mora zagotavljati varne izdelke. »Tukaj ni odpustkov,« poudarja predsednica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc. »Za varne izdelke potrebujemo zaupanja vredne dobavitelje, ki nam dobavljajo varne surovine in materiale ter varne in higienične proizvodne procese. Procese je treba obvladovati, da ne prihaja do napak. Včasih se lahko zgodijo manjše, ki jih je treba takoj odpraviti. Večje napake pa so nedopustne in lahko slabo vplivajo na celoten sektor,« pravi Zagorčeva, ki upa, da bodo Mesnine dežele Kranjske čim prej odpravile svoje napake.