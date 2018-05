Lahko zahtevate kopijo posnetka kamere pri vaši hiši

Dunaj – Če so v bližini vašega stanovanja nameščene varnostne kamere, lahko zahtevamo kopijo posnetka, ker želimo vedeti, kaj dejansko snemajo, pravi avstrijski aktivist Max Schrems. Ustanovitelj kampanje Evropa proti Facebooku se poglobljeno ukvarja z uredbo o varstvu osebnih podatkov.



Ko se je Max Schrems spravil nad Facebook, je bil še študent prava. Dokazal je, da mora tudi Facebook upoštevati evropska pravila za varovanje elektronske zasebnosti. Leta kasneje so sledili veliko večji pravni boji. Sprožil je kampanjo Evropa proti Facebooku (Europe vs. Facebook), s katero je zahteval pravico do popolnega vpogleda v osebne podatke za vse evropske uporabnike.

Proti največjemu družbenemu omrežju na svetu je vložil skupinsko tožbo v imenu 25.000 uporabnikov, ker da jih je Facebook izpostavil nezakonitim prisluhom ameriških varnostnih služb in prikrival dejanski obseg zbiranja podatkov. Dunajsko sodišče je primer zavrnilo. Od irskega informacijskega pooblaščenca pa je zahteval neodvisno analizo, ali Facebook dejansko spoštuje določila dogovora o varnem pristanu (Safe Harbor) med Evropsko unijo in ZDA iz leta 2000. Dogovora, po katerem so smela informacijska podjetja »izvažati« osebne podatke evropskih državljanov na tuje strežnike, a le pod pogojem, da jih izvažajo v države s primerljivim režimom varovanja zasebnosti, kot veljajo v EU. Zdaj se poglobljeno ukvarja z uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).



V predavanju ste dejali, da v Avstriji javni uradi ne bodo denarno kaznovani, če ne bodo delovali skladno z uredbo GDPR. Kako to?



Čeprav uredba velja za vse države članice EU, so lahko nacionalne uredbe drugačne. V Avstriji velja uredba, po kateri državna institucija ne more denarno kaznovati druge državne institucije. Absurdno bi bilo, če bi mesto kaznovalo samo sebe. V drugih državah pa je to odvisno od nacionalne strukture. V Avstriji lahko zato neka institucija drugo le pisno obvesti o kršitvah in zahteva odpravo nepravilnosti.



Omenili ste, da bo GDPR vplivala tudi na medije. Kako?



Po uredbi lahko načeloma oseba zahteva kopijo fotografij, vendar s tem ne pridobi avtorskih pravic za sliko.



Ali to pomeni, da bi lahko dobili vse fotografije?



Teoretično, da. Ampak ob tem je treba vedeti, da to velja le v primeru, ko se podatki s fotografije nanašajo na določeno osebo. To pomeni, če nekdo ne dovoli fotografiranja in objave, lahko zahteva fotografijo. Potem so tukaj še avtorske pravice fotografij – če bi oseba, ki je zahtevala fotografijo, to objavila na družbenih omrežjih, jo medij lahko toži zaradi kršenja avtorskih pravic. In kazni niso majhne. Bolj problematični so videoposnetki nadzornih kamer; če recimo te posnamejo tudi stanovanje. Če so recimo v bližini bloka nameščene varnostne kamere, lahko zahtevamo kopijo posnetka, ker želimo vedeti, kaj dejansko snemajo. Dejstvo je, da če ne vemo, kaj o nas shranjujejo, se tudi ne moremo pritoževati.



Kaj pa nakup prek spleta, recimo Amazona?



Če želimo kupovati prek spleta, se moramo strinjati z njihovimi pogoji poslovanja. Za nakup moramo dati številko kartice in poštni naslov, da nam lahko pošiljko dostavijo. Podatke, ki jih damo, posredujejo Mastercardu, da nam odtegne znesek, pošti, da nam paket dostavi. Za take stvari ne potrebujejo privoljenja, saj smo sami privolili v nakup. Če pa bi te podatke prodajali naprej, recimo kreditnim trgovcem, bi potrebovali privolitev.



Ali velja enako za podatke, ki jih posredujemo zaradi naročnine na neko storitev?



Seveda. Če se recimo ne bi naročili na časopis, nam ga ne bi dostavljali. Je pa treba jasno določiti, katere podatke potrebujemo za sklenitev naročniškega razmerja. Pogosto pri sklenitvi naročnine sprašujejo tudi druge stvari, recimo o mesečnem dohodku, kar po uredbi GDPR ni dovoljeno. Te podatke lahko pridobijo le prostovoljno, če jih oseba dejansko želi dati, ne sme pa to biti obveza.



Mnogi so tudi člani različnih klubov zvestobe, recimo Spara, DM, Miles & More ipd. Bodo ti morali uporabnikom poslati nove obrazce in nove kartice?



Ne, to je odvisno od tega, katere podatke so od imetnikov zahtevali. Klubska kartica je namreč neke vrste pogodba. Če na podlagi te pogodbe zbiramo točke, kot je to v navadi pri letalskih družbah, morajo letalske družbe zabeležiti, kam smo leteli in koliko točk smo zbrali. Vse to je določeno v pogodbi. Po uredbi GDPR pa Miles & More teh podatkov ne sme prodati naprej.