Lani domači start-upi zbrali 150 milijonov dolarjev

Ljubljana – Leto 2017 je bilo za slovenska zagonska podjetja rekordno. Zbrala so 150 milijonov ameriških dolarjev. Tudi letos sledijo trendu – v prvem četrtletju so podjetja, ki zbirajo zagonska sredstva s prvimi izdajami kriptožetonov (ICO), zbrala 40 milijonov.



Večji premik v dotoku investicij se je začel že leta 2014. Takrat so slovenska zagonska podjetja zbrala okoli 70 milijonov dolarjev, že leto kasneje 131 milijonov, leta 2016 pa 95 milijonov.



Od leta 2005 so slovenska zagonska podjetja (start-upi) zbrala že več kot 500 milijonov ameriških dolarjev kapitala, kažejo podatki poročila »Start-up ekosistem report 2017«, ki so ga predstavili včeraj na sedežu Zemante. Boštjan Špetič iz Zemante je za Delo povedal, da je Slovenija kljub majhnosti lani dobila petodstotni delež svetovnih investicij v začetno ponudbo kriptožetonov, kar ni slabo. »Letos so na takšen način podjetja pri nas zbrala že 40 milijonov dolarjev, kar je najboljše prvo četrtletje v zgodovini,« pravi. Po njegovih besedah imamo skupino ljudi, ki si je znanje iz kriptosveta nabrala zelo zgodaj: »Če se bo iz te industrije tudi kaj razvilo, bomo imeli kot skupnost prednost,« razlaga. Trenutno smo namreč eno pomembnejših središč kriptosveta.



Kje je vir kapitala? Slabih 35 milijonov dolarjev je prišlo iz ameriških skladov, 11 milijonov iz EU, šest milijonov pa iz skladov, ki imajo sedež v Sloveniji. Ostalo so prispevali množično financiranje (crowdfunding) in prve izdaje kriptožetonov (ICO). Najuspešnejši posli v 2017 so bili Origintrail (ICO), ki je zbral 22 milijonov dolarjev, ter Layer, Celtra, Tokens (ICO) in cofound.it (ICO), ki so zbrali po 15 milijonov dolarjev.



Podjetniški izzivi v Sloveniji



Kljub uspešnosti pa zagonska podjetja opozarjajo na nekatere pravne ovire, ki bi Slovenijo sicer lahko naredile do zagonskih podjetij prijazno državo. Kar 95 odstotkov investiranega kapitala prihaja iz tujine, a se žal investira zunaj naše države. Slovenska zagonska podjetja večinoma pridobijo investicije za tekmovanje na globalnih trgih, kar zahteva do podjetnikov prijazno in fleksibilno okolje. Omenjenega okolja trenutno Slovenija ne ponuja, zato je večino kapitala investiranega v tujino. Kljub temu pa je v Sloveniji še vedno veliko zagonskih podjetij, ki fizično delujejo na rodni grudi in v tem okolju ustvarjajo dodano vrednost, pri čemer privabljajo tuji kapital. »To je treba spodbujati,« poudarja Špetič. Kako? »Da bi nam omogočili hitrejše zaposlovanje tujcev. V Sloveniji recimo ni več dovolj inženirjev. Zemanta trenutno vrzel krpa z zaposlovanjem Indijcev,« razlaga Špetič.



Za več poslovnih angelov



Imamo tudi več poslovnih angelov, kot bi si mislili, pravi Špetič, a je o tem le malo govora. Bi pa njihov delež lahko povečali: »Država bi lahko veliko naredila, da bi spodbujala ta del investicij, ki so zelo pomembne. Poslovni angeli so namreč prvi mentorji, ki podjetnika pripravijo na sprejem večjih vsot kapitala in hitreje rastejo. Pri nas namreč manjka reinvestiranje kapitala oziroma davčna olajšava. Kar pomeni, da bi ob zaslužku kapitalski dobiček plačali le, če ta denar prenakažejo na svoj bančni račun za porabo, ne pa v primeru prenosa kapitalske naložbe v drugo kapitalsko naložbo.« Žalosti ga tudi, da gre vedno manj zagonskih podjetij v pospeševalnike v tujino, čeprav je to odlična priložnost za vnos znanja v celotni ekosistem.