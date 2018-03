Lani so zrasle vse štiri Elanove divizije

Begunje na Gorenjskem – Glavni izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman je pred dobrim letom dejal, da želijo novi lastniki Elanu spet povrniti nekdanji sijaj. Po lanskem uspešnem poslovanju, ko so prihodke za 14 odstotkov zvišali na 82,5 milijona evrov, so prepričani, da nekdanji sijaj spet pridobivajo.



Pred poltretjim letom sta lastnika Elana postala družbi Wiltan Enterprises in Merrill Lynch International. Družba je tedaj dobila novo upravo, ki se zdaj že lahko pohvali z rastjo. Lani so tako s prihodki presegli 80 milijonov evrov, k čemur so stremeli. V skupini Elan so tako po predhodnih in nerevidiranih podatkih lani imeli tudi rast operativnega dobička, vendar njegove višine niso sporočili. Pojasnili so le, da so k rasti prispevale vse štiri divizije (smuči, navtika, vetrna energija, športna oprema), saj je bila prodaja vseh programov višja kot leto pred tem.